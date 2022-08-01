动点出海获悉，巴基斯坦社交电商平台 DealCart 近日宣布，获得了一笔 450 万美元的 Pre-seed 轮融资。

据透露，本次投资活动由 Shorooq Partners 领投，并由 Fatima Gobi Ventures、Vibe Capital、500 Global 和 i2i Ventures 以及一些天使投资人参投。

针对新资金，DealCart 表示将用于产品开发、市场拓展和团队扩张等活动，以不断实现新消费环境下的商业模式创新。

DealCart 由 Haider Raza 和 Ammar Naveed 共同创立于 2022 年 3 月，是巴基斯坦的一家社区拼购平台，主要采取 “社交+团购” 的运营模式来进行拉新留存和获客转化，致力于让商家、消费者和平台都能从薄利多销中获益。此外，DealCart 还希望通过自身平台的宣传提高全民对本地商品的了解，帮助扩大当地品牌的知名度。

有消息称，由于此前消费市场上的有效供给不足等因素，导致巴基斯坦家庭里一半的收入要花在日常开销上，而且通货膨胀也是当地较为常见的经济现象。鉴于此，该平台希望能打造出便民化购物平台来服务社会，让人们有机会触及更多实惠的日用好物，从而降低生活成本、提高生活质量。

近来，巴基斯坦的社交媒体用户数量激增，人们的线上购物行为随之变得更为频繁，这为 DealCart 的发展奠定了良好基础。

据悉，该平台上的用户可以通过朋友推荐、凑单、拼团和砍价等社交方式来低价拼购，而上面的卖家通过商品直达用户的方式能够达成营销成本的降低，还能借由压缩供应链环节等操作让降价不降品质成为可能。