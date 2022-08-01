近日，工业互联网数据智能服务商上海慧程完成超亿元人民币 D 轮融资，本轮融资由中信建投资本领投，熠美投资等机构参与跟投。寰亚资本担任独家财务顾问。

上海慧程以工业互联网数据智能服务企业，提供 “国产替代，自主可控” 的工业应用软件，打通工业设备数据连接（慧程 HiperMATRIX 企业级工业物联网及边缘计算平台），让企业及供应链之间高效协同（慧程 HiperMATIC 制造协同平台），实现基于数据的科学生产决策（慧程 HiperMIND 工业人工智能及大数据平台），助力企业实现全价值链的数字化转型。

中信建投资本投资团队认为，“十四五规划中强调 ‘基本实现新型工业化’，加速推进智能制造业发展，在国家这一大力推动制造业企业数字化转型的时代背景下，像慧程一样的优秀的工业互联网数据智能服务商将更有机会脱颖而出。慧程的优势首先在于对标国际品牌工业应用软件，在细分领域实现了国产替代，拥有完善的产品体系，可实现云平台+模块化部署，产品化程度高，已经在大型央企、国企、知名外资企业的数字化转型项目中商业落地；其次是行业积淀深厚，在汽车、消费等行业优势突出，积累了龙头客户和标杆案例；与此同时，公司核心团队履历优秀，兼顾技术研发和项目实施能力，拥有成熟完整的体系与经验。中信建投将与慧程开展多领域的务实合作，我们坚定看好慧程成为行业领军者。”

上海慧程董事长兼 CEO 程义表示：“工业互联网的实质是工业知识的交易平台，而工业知识的数字化表现形式就是工业应用软件。过去几年，我们在服务重点行业头部客户的过程中，深入参与了他们的数字化转型过程，让我们的工业应用软件在细分领域取得了标杆性的业绩；与此同时，我们正在加快标准化、轻量化的工业应用产品不断迭代，通过覆盖全国的软件交付中心，实现面向客户的 “最后一公里” 高质量交付，实现客户的精准的覆盖与服务。通过本次融资，有利于强化慧程 Hiper 系列工业应用软件在国内细分行业的领导地位，使上海慧程在工业企业数据智能服务领域更具竞争力。”

寰亚资本前沿科技团队认为：“慧程团队很好结合了外资大厂的产品思维和中国传统服务业的实干精神。在与企业客户的实地访谈中，我们了解到慧程的工业应用软件帮助很多制造企业提升了系统效率，节约了人力管理和设备管理的成本，使分散的数据资产价值得以实现。工业软件用得起来是关键，客户口碑和复购是王道，慧程产品及服务经得起诸多国际一线客户的验证，同时为中小客户提供了高效的轻量化解决方案。寰亚资本很高兴能一路见证慧程在程总的带领下，屡创新高，期待公司进一步夯实头部客户优势，提升生态布局的价值，完善精深的软件体系，深化竞争壁垒。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。