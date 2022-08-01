在第二十四届中国高速公路信息化大会期间举办的智慧高速技术发展论坛上，华为正式发布新一代超远距高精度毫米波交通雷达 ASN850 和融合感知引擎 SNE800 产品，将智慧高速路侧感知杆距部署能力提升到 1000 米，感知精度提升到 95%，并分享了华为业界首个超远杆距和多种复杂场景部署的成功实践。

智慧交通体系中，雷达是重要的路侧感知单元，具有不受天气和光照影响、可全天候探测感知交通流的优势。随着技术的进步和发展，交通感知系统正在经历从 “感知在节点” 到 “全时全域感知在路网” 的演进。传统交通感知雷达存在探测距离近、盲区多、建杆需求大、跨站轨迹不连续、复杂场景下探测识别精度差等问题。

华为新一代超远距高精度毫米波交通雷达 ASN850 采用了 5G Massive MIMO 大规模天线阵列和超分辨率算法，能够实现双向 1000 米、10 车道的超远距无盲区覆盖，减少了超过 25% 的杆站部署需求；基于智能边缘计算平台的融合感知引擎 SNE800 创造性地引入了无线基站连续覆盖无损切换原理，采用单杆雷视拟合、跨站雷达拟合和遮挡/跨杆拟合技术确保全天候轨迹连续，目标准确率能够达到 95%；通过多种先进算法对大车遮小车、危化品车辆、抛洒物、拥堵、交通事故等复杂场景下的识别率也达到 95% 以上，强化了智慧交通管理的主动响应能力。

华为无线产品线副总裁杨曦表示：“华为将领先的无线技术积累应用于新一代超远距高精度毫米波交通雷达和融合感知引擎，极大提升了公路交通管理中 ‘流量、密度、速度’ 三项基础指标的感知能力和感知精度。在即将到来的 5.5G 时代，无线感知与通信技术的融合还将带来更多超越传统的新场景和新应用，我们有信心携手业界，共同加速千行百业的数字化和智能化转型。”