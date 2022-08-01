匈牙利外交与对外经济部部长彼得·西亚尔托（Szijjártó Péter）与蔚来欧洲副总裁张晖在匈牙利首都布达佩斯联合宣布，蔚来在匈牙利佩斯州投资建设的蔚来能源欧洲工厂将于 9 月投入运营。

蔚来能源欧洲工厂占地约 10,000 平方米，是蔚来在海外建设的第一座工厂，也是蔚来加电产品的欧洲制造中心、服务中心和研发中心，主要业务包括换电站制造与售后服务，蔚来欧洲加电业务培训，以及加电产品的研发。它的投运将提升蔚来欧洲市场能源布局与服务的效率，为欧洲用户带来更好的用车体验。

继进入挪威市场后，今年下半年，蔚来的产品与全体系服务将在德国、荷兰、瑞典、丹麦正式落地。蔚来能源欧洲工厂的投运，将助力蔚来在上述国家的换电站建设，为当地用户做好提供换电补能服务的准备。

蔚来的充电桩建设总数突破 10000 根，达到 10071 根，成为中国市场第二家自有充电桩数量破万的车企，共覆盖 269 座城市。

目前，蔚来在中国市场已累计建成换电站 1039 座（其中高速公路换电站 264 座）、充电站 1757 座，接入第三方充电桩超 55 万根。蔚来的充电桩向所有新能源车主开放，已累计提供超 9600000 次充电服务，日均服务超 30000 次，其中超过 80% 的充电量服务于非蔚来品牌。同时，换电站的换电次数，也突破了 1000 万次。