科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2022.07.25-2022.07.31）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

对本栏目来说，上周是略为平静的一周——既没有什么刷新榜单/纪录的融资大消息，也没有继续恶化的市场震荡的缩影。不过，好在我们还有 SSH。

SSH 是上周消息中的一家名为 Smart Ship Hub 的新加坡海运物流 SaaS 服务商，当然，在这家公司的名头之外，SSH 更为人所知的可能会是作为一种网络协议方式（众多路由器默默点赞）。也当然，就算不了解这种代指也没关系，因为我们本次讨论的是 “公司的名称” 这种看上去可能会有些 “玄学” 的话题。

早前，我们已经大致谈论过一次了名称之于公司的效果。常规意义上，它可以帮助别人一眼就能了解到这家公司的业务范畴（比如各种 xx 人工智能公司或者 xx 互娱）。而在某些极端案例中，把旧名称换掉可能会让这家公司 “起死回生”。不过，这里我们暂且不去深究名称到底会有怎样的重要性。于此，笔者顺路分享一则之前在 Quora 上看到的故事（不保证真伪）。

大致是：某天有几位项目人员要为项目产品成立一家公司，并要给这家公司起名。几人争论无果后，最后选出的名字是来自于另一人士的随口一提 “It Doesn’t Matter”（因为他对起名这件事丝毫不关心）。最后，这家公司以 IDM 的名称正式成立，而后产品也在市场上受到了欢迎，乃至有另一家大公司想来收购。在收购会议上，收购方郑重表示希望得知 IDM 这个名称的含义，但这种连拍脑袋想出的分量都没有的由来显然不是太好用来当作此次的答案。于是乎，有人便结合产品的特性提出了 “Internal Data Manipulation” 这个高大上的名称（先射箭后画靶是吧……），并得到了大伙的认可。而随着公司后续收购的完成，It Doesn’t Matter 也逐渐消逝在历史的尘埃中···

笔者相信，无论是国内还是国外，这种剧本肯定都会有不少类似的已经或者即将发生。不过，相比于这种往复循环的剧情，促使它们不断出现的推力或许会是一个更值得被关注的地方——就像我们正在见证的无数的 “xx 宝” 那样。

好了，话不多说，让我们进入本次正题。

三星 SDI 投资 13 亿美元在马来西亚建厂：据介绍，SDIEM 成立于 1991 年，是三星的首家海外业务实体，最初主要生产布劳恩管，从 2012 年开始进军电池市场。而近期开工的新厂建在马来西亚芙蓉市，将配有先进的技术生产线，用于生产 PRiMX21700 圆柱电池（外径为 21mm，长度为 70mm）。

据悉，三星 SDI 将分阶段向该电池工厂投入共计约 13 亿美元的资金，并预计可在 2024 年实现量产，2025 年时完成竣工验收，届时将大大提高全世界范围内的圆柱电池总产量。

HeveaConnect 获得 710 万美元融资：HC 由 Gerald Tan 成立于 2018 年，是新加坡一家主要进行农产品交易的数字化解决方案供应商。据悉，该平台通过提供有数据支持的采购信息，可以让用户准确了解到原材料及产品的来源、质量和平均售价等，再基于此开展可追溯性品控管理。

TNG Digital 获得 1.68 亿美元融资，Lazada 领投：TNG Digital 成立于 2017 年，这个位于马来西亚的金融科技公司是由 CIMB 银行集团和蚂蚁集团等共同参股组建的合资企业，建立之初是为了让更多用户能接触并享受到普惠包容的新型支付解决方案，并为当地的数字金融生态建设做出贡献。

据悉，此次投资活动也意味着目前市场上电商、数字支付及其他金融服务领域的企业正开展强强联合。Lazada 就此表示，快捷高效的金融服务是提升客户感受的关键，它希望能借助此次合作伙伴关系达成的业务往来为中小微企业以及零售商等个人用户提供高质量的无缝支付体验。

Smart Ship Hub 获得 250 万美元融资：SSH 是新加坡一家基于云的数字化服务平台，主张采取按使用付费的定价模式。据悉，SSH 如今正在全球部署海运物流建设，除了为船东、船公司、租赁方、海事保险公司和港务局等提供解决方案外，还利用客船、货船、渔船和石油钻机之类的基础设施以及与用户共享航线、运力及采购渠道等配套服务持续拓展海运物流网络，致力于帮助加快发展航运经济。

Packworks 获得 200 万美元融资：Packworks 由 Ibba Bernardo 和 Bing Tan 创立于 2018 年，是菲律宾的一家企业管理一体化解决方案供应商，主要通过简单易操作的 B2B 平台将店铺、金融机构、供货商和顾客联系在一起，由此帮助店主或企业管理者方便快捷地开展经营活动。此外，该公司还积极寻找各行业的合作伙伴，以便为用户提供贷款、电子支付和微型保险等其他服务。

直播预告｜对话极飞科技：如何用一场 “无人之旅”，丈量从当下到未来的距离：作为一家专注为广大农业工作者提供精准、高效、灵活、经济的无人化生产解决方案的农业科技公司，极飞科技如今已经走过了 15 个年头，其海外足迹更是遍布全球多个大洲的数十个国家和地区。而在科技出海的这条道路上，极飞科技也在不断致力于用机器人、人工智能和新能源技术为农业赋能，推动科技更好地服务于时代发展。本次，动点出海有幸邀请到极飞科技联合创始人/高级副总裁龚槚钦先生做客《出海时刻》，并从这家坚信 “科技是这个时代最大的公益” 的农业科技公司的视角中一起来看看，科技之于出海会产生出怎样的火花。