大众汽车集团（中国）发布了首款电动垂直起降（eVTOL）载人飞行器原型机，进一步探索与开拓全面电动化和可持续的个人移动出行。2020 年，大众汽车集团（中国）启动空中移动出行项目，旨在探索下一代出行解决方案，包括城市空中交通市场与城市交通向空域的拓展。经过深入研究、概念构建及开发，项目团队现已完成首款验证机——V.MO。为纪念在中国农历虎年完成这一里程碑，该原型机的外观设计采用独特的黑金配色，寓意 “如虎添翼”。

该原型机基于现有自动驾驶解决方案与电池技术，打造零排放的移动出行。原型机设计为翼长 11.2 米、翼展 10.6 米的豪华 X 翼构型，八个用于垂直起降的旋翼以及两个用于航向水平推进的螺旋桨。集团将于今年下半年通过数轮飞行试验进一步优化方案，改进后的原型机将于 2023 年夏季末进行更高标准的试飞。这款纯电动、全自主飞行的 eVTOL 载人飞行器最终将实现运载四名乘客及行李物品飞行长达 200 公里。

大众汽车集团（中国）CEO 冯思翰博士表示：“我们致力于通过该开拓性项目打造高端的移动出行产品，以满足中国客户对创新科技以及未来空中移动出行服务的需求，进一步发扬大众汽车一直以来在精密工程、设计和创新领域的优秀传统。我们年轻的中国专家团队从零开始，通过运用全新的设计理念、材料，制定新的安全标准，不断为这一开创性项目注入创新活力。V.MO 验证机的亮相是我们探索城市空中交通的首个重要里程碑，再次彰显了集团 ‘在中国，为中国’ 的发展使命。我们以推动该领域实现产业化为长期目标，致力于在这一新兴并快速发展的市场中以 ‘如虎添翼’ 之势，开辟新的机遇。”

大众汽车集团（中国）正在迅速扩大本土研发和软件能力，旨在更加敏捷地响应客户需求，大力加快创新步伐。集团组建了一支年轻的中国本土专家团队推进空中移动出行项目的进展，他们具备在全新领域的跨学科和创新思维，同时与湖南山河科技等中国本土的合作伙伴们紧密协作。湖南山河科技是位于湖南省的山河智能装备集团下属公司，从事航空产品的开发、销售和服务，是轻型运动飞机领域的市场领导者。

城市空中交通市场正在快速兴起，其核心是利用空中空间，特别是在大城市低空及城市间实现短途和中途的交通出行。在中国，这一领域的发展将纾解大型城市的交通拥堵问题，在未来城市和城际交通中发挥重要作用。在商业化应用的初始阶段，V.MO 将以追求创新科技体验的中国高净值客户为目标群体，打造高端出行产品，如 VIP 空中穿梭服务。相较当前传统的地面交通方式，eVTOL 载人飞行器将实现更快速、高效、灵活的出行。随着空中移动出行项目的发展，集团将与中国相关部门合作以获得认证。