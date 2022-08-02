动点出海获悉，新加坡房地产线上平台 99 Group 近日宣布，获得了一笔价值 5200 万美元的 C 轮融资。截至目前，该公司的融资总额达到了 8000 万美元。

针对新资金，99 Group 表示将用于进一步发展在新加坡和印尼的现有业务，同时还计划加快扩张和研发进度，以利用自身的技术基础和市场经验开辟出东南亚地区的更大市场。

99 Group 由 Darius Cheung、Conor McLaughlin、Yan Phun 和 Irvan Ariesdhana 共同创立于 2014 年，是一家总部位于新加坡的房地产信息服务平台，并在印尼的雅加达、泗水和万隆等地设有分公司。当前，其旗下的子网站囊括了 99.co、Rumah123.com、srx.com.sg 和 iproperty.com.sg。

99 Group 表示，作为在线房地产搜索引擎，它希望基于智能算法技术和房地产行业的专业知识来为用户提供房源信息和价格指导。在此过程中，该平台通过收取会员费和咨询费等获取收益。

有消息称，房地产这一传统行业在移动互联网的规模效应下，正在寻求更高效的运营模式和更多元化的产品策略。身处其中的 99 Group 除了开展民用住宅及商业楼盘的买卖和租赁服务外，如今还延展出了住房贷款和房屋展会等其他业务。

数据显示，该公司在今年第一季度的销售额对比 2019 年同期增长了约 8 倍，用户数量增加了 4 倍以上。其中，月活用户达到了 3000 万人。

此外，自 2020 年收购新加坡同行 SRX 以来，该平台上注册的房屋中介数量翻了一倍。目前，99 Group 的市场占有率已超出 70%。