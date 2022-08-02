梅赛德斯-AMG 推出了有史以来最轻但速度最慢的产品之一，它是一把办公椅，它基于 AMG Performance 座椅，AMG 通常是奔驰性能的标杆。梅赛德斯-AMG ONE 具有直接固定的定制座椅，因此这些座椅更像是您在梅赛德斯-AMG GLA 45 中找到的座椅——如预览视频所示。尽管如此，它们还是非常性感，黑色 ARTICO 人造皮革和 DINAMICA 超细纤维（与 AMG 汽车相同的材料）与红色缝线、红色重点线条以及银色或缎黑色金属形成鲜明对比。就像您可以在汽车中获得的座椅一样，这些座椅可以通过多种方式进行调节。

扶手具有可调节的高度和宽度设置，带有可旋转的扶手垫。与公路性能车一样，座椅也得到了很好的支撑，甚至还拥有一个可伸缩的腿托。最后，椅子的底座也可以调节高度。虽然我们可以看到似乎是靠背和座椅角度的调节器，但 AMG 并没有提及这些，所以将座椅侧面的那些圆形钻头视为装饰。

AMG 办公椅也是独家的，前 50 个产量为私人休息室会员保留。我们假设梅赛德斯稍后会为我们普通人提供这个座椅，但截至目前，我们不知道其中一件的价格是多少。

梅赛德斯-AMG 不是第一家制造汽车主题家具的汽车制造商，也不是第一家为办公环境这样做的汽车制造商。我们已经看到宝马制造了具有温度控制和按摩功能的游戏椅，保时捷也制造了办公椅。我们甚至看到第三方制造了仿照法拉利和宾利座椅风格的家具，最近，还看到了看起来像福特 Bronco 的座椅，直接从报废汽车中提取座椅也是一种环保方式。