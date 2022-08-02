随着 Electric Power Systems 宣布新客户，这次来自日本，城市空中交通进步的消息不断传出。SkyDrive 是一家自称为丰田市飞行汽车开发的公司，它选择了 EPS 的 “EPiC” 电池系统来为未来的载人无人机提供动力。

SkyDrive 计划于 2025 年在大阪地区推出空中出租车，以赶上世博会。EP Systems 的 EPiC 电池包括电池模块和 BMS，用于帮助安全地为 SD-05 飞机供电并处理断开盒。

SkyDrive 的首席执行官 Tomohiro Fukuzawa 表示，EP Systems 是他们 “我们的两座飞机 SD-05 的这一基本要素的理想合作伙伴。他们非常专注并致力于开发性能可靠的电池系统。”

EP Systems 的投资者包括波音和赛峰集团，并且即将证明他们的 EPiC 电池系统可用于大批量生产。其他客户包括 NASA 和 FAA、Bell Textron、Embraer 和 Diamond Aircraft。本周，现代的城市空中交通子公司 Supernal 也宣布与 EP Systems 合作。

EP Systems 在犹他州北洛根市拥有一个占地 16 英亩的新园区，该园区正在建设 70,000 平方英尺的制造空间，以适应接近 FAA 认证的生产坡道。首批下线的商业装置计划于 2023 年第一季度推出。同时，他们的电池系统为 NASA X-57、Aurora Flight Sciences Pegasus 和许多其他飞机制造商等飞行演示机提供动力。

至于 SkyDrive，这家日本公司目前正在日本申请两座电动飞机的型式认证。他们成立于 2018 年，今年 4 月首次出现在我们的视野中，当时他们宣布与铃木合作开发飞行汽车的商业模式和制造，也可能扩展到印度。