宝马已经开始建设它希望其先进驾驶辅助技术的未来。捷克共和国的索科洛夫工厂正在建造两个跑道。目前，只有这两个赛道部分可以运行，其余的测试设施将在 2023 年夏天上线。但是，该设施不仅仅用于自动驾驶。

宝马还将用它来测试宝马 i7 等电动车型，以及 “数字化” 功能。宝马没有详细说明这意味着什么。目前，7 系是唯一一款具备 Level 3+自动驾驶能力的 BMW 车型。对于宝马品牌而言，距离是关键，该设施距其位于德国慕尼黑的前门仅 2.5 小时路程。

宝马在新闻稿中表示，该设施将有 100 名员工在现场，地面由三个主要测试车道组成。这些将允许测试交叉交通、紧急制动和规避情况。这些不仅会提高自动驾驶能力，还会提高 BMW 在其许多车型中的主动安全功能。

负责索科洛夫的新试验场的项目经理 Andreas Heb 解释说：“随着早期部署两个赛道段以准备在索洛科夫进行官方车辆测试，我们现在正在从驾驶员安全的角度测试新的辅助系统，并推进测试场景的进一步开发。”

其中一条车道是一条 3.7 英里长的柏油路，模仿高速公路而建，配有上下坡道。宝马还增加了一条紧急车道、龙门架和一条 3,280 英尺的直道。“高速公路” 由两条车道组成，足以测试宝马的自动驾驶能力，并将准确模拟全球高速公路的建设。

在讨论自动驾驶技术时，宝马并不经常出现。更多时候，像特斯拉、福特和通用汽车这样的名字在谈话中占据主导地位。然而，部分原因可归因于宝马对 3 级及以上自动驾驶系统的采用相对缓慢。也就是说，看看宝马能够多快成为该领域的参与者，与梅赛德斯-奔驰等德国竞争者竞争，这将是一件有趣的事情。当然，特斯拉现在是走在了前头。