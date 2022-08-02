根据 CINNO 发布的最新报告，2022 年第二季度中国市场折叠屏手机销量达 58.7 万部，同比大幅增长 132.4%，上半年累计销量达 130 万部，超过 2021 年全年的 116 万部成绩。

2022 年上半年，源于俄乌战争、通胀加剧以及部分地区疫情反复等因素影响导致终端需求持续低迷。在今年终端需求整体下滑之下，折叠屏手机的销量还是有较大的增幅，虽然原有市场基数较小，但依然给予了市场一线希望。

三星显示在 OLED 及折叠屏领域仍然具有先发优势，不过近年来国内面板厂商正在加大输出 OLED 产能，通过技术、产业集成度等多方面提升产品竞争力以获得市场份额。全球 OLED 技术竞赛正如火如荼开展，尤其是柔性、可折叠的发展趋势，挑动着每一位产业参与者的神经，京东方、深天马、TCL 华星、维信诺等国内厂商都在加速创新。

根据 CINNO Research 统计数据显示，2022 年第二季度中国市场折叠屏手机销量达 58.7 万部，同比大幅增长 132.4%，上半年累计销量达 130 万部，超过 2021 年全年的 116 万部成绩，折叠屏正在呈现快速增长态势。

按具体品牌来看，Q2’22 华为折叠手机销量约 31.5 万部，同比增长 70%，稳居国内折叠机市场销量 No.1，主要受惠于其去年第四季度上市的新机 P50 Pocket/Mate X2 典藏版良好的市场表现，其中 P50 Pocket 自 2021 年 12 月上市以来，连续在 Q1 和 Q2 两个季度蝉联国内折叠屏手机单季销量冠军，带动华为在折叠屏市场继续高歌猛进。

三星折叠手机销量约 9.7 万部，同比增长 222%，同比增幅最大，国内销量排名第二，主要得益于其丰富的产品线优势，持续享受中国折叠手机市场增长的红利。

从市场份额来看，受益于多品牌入局折叠机阵营，2022 年国内折叠屏手机市场格局持续优化，2022Q2 华为市场份额达 53.7%，超五成，虽同比下降 19.5 个百分点，但依旧领先国内折叠屏手机市场；三星市场份额 16.6%，同比上升 4.6 个百分点；vivo、OPPO 和荣耀的市场份额从无分别增至 10%、7.7% 和 6.8%，vivo X Fold、OPPO Find N、Honor Magic V 分别立功。

虽然折叠屏手机市场处于稳步增长的阶段，长期来看趋势向好，加上 Top 5 手机品牌中均已经建立起折叠屏产品线，销量和口碑在不断提升，但是碍于上半年手机终端需求减弱，下半年各大厂商适度进行库存调整，预估对于中高端级别的柔性屏折叠手机采取相对保守的策略，新品延期与减少备货。