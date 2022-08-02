近日，跨境虚拟工厂智联平台 “EasyYa 易芽” 宣布与广东省属国资平台广新产业基金、广东省外贸开发有限公司达成战略合作，合作内容包括与广东省外贸开发有限公司的跨境业务数字化战略协同。此次战略合作预示着广新产业基金迈出了重要的一步，在全力促成与易芽老股东联合加码易芽数亿元 B 轮融资上携手共进，标志着三方在助力大湾区外贸新业态发展与经济双循环上戮力前行。易芽是易网创新科技（广州）有限公司旗下的跨境虚拟工厂 B2B 平台，此前，公司曾获得来自越秀产业基金的天使轮投资、来自深创投等机构的 A 轮投资以及来自大湾区共同家园发展基金的战略投资。

公司融资获得的资金将重点用于易芽产品服务升级、工厂端 SaaS 系统开发与供应链精品研发上。

易芽平台专注于供应链整合和技术创新，核心是基于大数据选品能力为跨境电商卖家开发精品产品。依托大数据分析工具和客户实时分析软件系统，易芽形成了自身独特的由数字驱动业务的发展模式。

易芽 CEO 徐功哲表示：“我们通过对权威数据的分析发现，海外电商平台 70% 以上的产品来自于中国制造，面对万亿级的跨境电商体量市场，未来 5-10 年海外电商产品升级和精品化将迎来巨大市场机会。易芽会在本轮融资后与更多的好工厂进行数据智联，实时将海外平台 C 端精品数据反馈给国内工厂，充分激发工厂的产品研发主观能动性，解决国内工厂想做跨境产品又苦于缺乏海外产品开发数据的痛点，让更多的工厂将创新产品在易芽工厂 SaaS 系统上进行选品认证，助力工厂开发符合市场需求、具有爆款潜质的产品，并将这些产品推送给易芽十余万跨境卖家用户，使得需求端和供给端高效智联匹配，打造易芽特色的 ‘超级虚拟工厂’。以易芽一款宠物智能喂食器为例，在制造商模具尚未完成的前提下，就已经产生近 2 万台的订单。接下来易芽也必将推出更多能满足客户精准需求的新产品，以此服务全球跨境电商卖家。”

除了围绕供应链源头工厂与消费端数据的采集与应用能力提升外，针对当前中小企业在出海过程中遇到的资金回笼慢、业务增速缓、运营成本高等现状，易芽将同步开启 “亚马逊品牌收购计划”。区别于其他机构收购成熟品牌店铺的模式，易芽计划收购或入股的对象将以成长型品牌为主，且重点着力于提升其出海创收的能力。易芽 CEO 徐功哲提到：该计划将充分利用易芽的海外产品数据分析能力和工厂智联能力，为成长型店铺的精准上新与高效运营提质赋能，不断提升其盈利能力和抗风险能力，形成规模化的品牌矩阵，打造出海品牌立体化发展的样本。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。