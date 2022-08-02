8 月 2 日，小马智行宣布与共享出行平台曹操出行达成合作，将小马智行自动驾驶出行服务引入更大规模出行平台，推动 Robotaxi 在城市出行场景的规模化落地应用。

8 月 3 日起，北京地区的用户可通过曹操出行 App 及小程序首页 “自动驾驶” 专属入口，享受由小马智行提供的 Robotaxi 服务（PonyPilot+）。下单呼叫前，乘客需选择乘坐人数、出发地和目的地，乘坐和支付流程与普通网约车服务并无差别。

该自动驾驶出行服务覆盖北京高级别自动驾驶示范区（北京亦庄）60 平方公里核心区，支持全天候和长时段的服务，涵盖 250 个自动驾驶上下客站点，可以满足大多数出行需求。

小马智行联合创始人兼 CEO 彭军表示：“Robotaxi 是自动驾驶技术重要应用落地场景之一，与行业领先出行平台合作将促进 Robotaxi 的进一步普及。我们很高兴与领先出行平台曹操出行深度合作，共同推动自动驾驶技术服务人们的日常出行。”

曹操出行智驾业务负责人周哲人表示：“Robotaxi 是未来出行的最佳载体，目前行业还在加速发展。我们很高兴能与小马智行达成合作，一起推动自动驾驶技术的应用落地，让自动驾驶技术服务人们的日常出行。”