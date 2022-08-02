根据 Strategy Analytics 近期发布的研究报告，通货膨胀影响了家庭消费支出使消费者信心下降，但混合办公的流行推动了移动计算设备需求，平板电脑出货量继续超过疫情前的水平。2022 年 Q2 依然遵循着高端和可拆卸平板电脑出货量更高的模式，苹果、Windows OEM、三星（某种程度上）受益于此，这使安卓平板电脑市场份额降至 49%。不断增加的宏观经济压力、消费者信心下降、新冠疫情以及俄乌冲突的延长，可能会使今年下半年变得更具挑战性。

Strategy Analytics 互联计算服务总监 Eric Smith 表示：“通货膨胀和混合办公这两个因素创造了一个显著的市场动态：1) 富裕的消费者继续在高端设备上花钱，而普通消费者则减少支出，购买较低端设备：2) 购买可拆卸平板电脑是为了完成工作，而不是仅仅满足娱乐需求。现在，所有顶级厂商的产品线中都有可拆卸元素，并都具备五种不同的操作系统。为了在新的环境中取得成功，品牌必须以提高用户生产力为目标，不断改进平板电脑的硬件和软件。”

Strategy Analytics 行业分析师 Chirag Upadhyay 补充道：“安卓平板电脑的需求拖累了整体市场表现，其他所有操作系统的市场降幅都超过了-15%。苹果受益于比安卓平板电脑更高的用户基数，但供应限制使他们无法达到之前更高的需求。以微软为首的 Windows OEM 也表现良好——这是由于商业需求（青睐高端 Windows 设备）高于消费者需求。还有值得关注的是华为不断增长的鸿蒙 OS 的实力——在其他顶级厂商离开俄罗斯市场时，华为抓住机会挺进该市场。也许随着 Q3 的 Prime Day 和 Q4 的年终促销活动的开展，安卓的命运将会发生改变。”