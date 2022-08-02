根据 Strategy Analytics 近期发布的研究报告，通货膨胀影响了家庭消费支出使消费者信心下降，但混合办公的流行推动了移动计算设备需求，平板电脑出货量继续超过疫情前的水平。2022 年 Q2 依然遵循着高端和可拆卸平板电脑出货量更高的模式，苹果、Windows OEM、三星（某种程度上）受益于此，这使安卓平板电脑市场份额降至 49%。不断增加的宏观经济压力、消费者信心下降、新冠疫情以及俄乌冲突的延长，可能会使今年下半年变得更具挑战性。
Strategy Analytics 互联计算服务总监 Eric Smith 表示：“通货膨胀和混合办公这两个因素创造了一个显著的市场动态：1) 富裕的消费者继续在高端设备上花钱，而普通消费者则减少支出，购买较低端设备：2) 购买可拆卸平板电脑是为了完成工作，而不是仅仅满足娱乐需求。现在，所有顶级厂商的产品线中都有可拆卸元素，并都具备五种不同的操作系统。为了在新的环境中取得成功，品牌必须以提高用户生产力为目标，不断改进平板电脑的硬件和软件。”
Strategy Analytics 行业分析师 Chirag Upadhyay 补充道：“安卓平板电脑的需求拖累了整体市场表现，其他所有操作系统的市场降幅都超过了-15%。苹果受益于比安卓平板电脑更高的用户基数，但供应限制使他们无法达到之前更高的需求。以微软为首的 Windows OEM 也表现良好——这是由于商业需求（青睐高端 Windows 设备）高于消费者需求。还有值得关注的是华为不断增长的鸿蒙 OS 的实力——在其他顶级厂商离开俄罗斯市场时，华为抓住机会挺进该市场。也许随着 Q3 的 Prime Day 和 Q4 的年终促销活动的开展，安卓的命运将会发生改变。”
- 2022 年 Q2，苹果 iPadOS 出货量 (批发) 同比下降 7%，至 1480 万部，全球市场份额上升 3.3 个百分点，至 38%。
- 三星在 2022 年 Q2 引领安卓市场，出货量同比下降 13%，至 710 万台；同期市场份额上升 0.2 个百分点至 18%，表现强于整体市场。
- 联想重返全球第三，尽管出货量同比下降了-25%，至 350 万台；随着北美和欧洲、中东和非洲市场竞争加剧，联想平板电脑市场份额同比下降了-1.3 个百分点，至 9%。
- 亚马逊紧随联想之后，出货量为 340 万部，同比下降 19%；市场份额下降了-0.5 个百分点，至 9%。
- 华为平板电脑出货量同比下降 34%，至 140 万台，这是该公司一年多来的最佳表现，因为制裁措施和新的竞争对手从根本上改变了他们的平板电脑的市场战略；同期市场份额下降了-1.1 个百分点，至 4%。