新能源重卡滑板底盘细分赛道领跑者「速豹动力（Super Panther）」近日宣布获得顺为资本与红杉中国种子基金投资的数千万元人民币战略融资。

速豹动力作为首家新能源中重卡线控滑板底盘高新技术研发企业，专注于新能源中重卡领域的通用底盘技术。基于其对滑板底盘赛道的全新理解，公司致力于在卡车新能源化及智能化的进程中，通过场景定义及能效优化，做主机厂的伙伴，共同为物流行业赋能，并为双碳目标贡献力量。

区别于乘用车 “滑板底盘” 科技公司，速豹动力将结合物流生态需求，通过打造全新底盘系统追求 “极致能效”，致力于在新能源化大趋势中助力主机厂推动物流产业转型。

商业合作方面，速豹动力先后分别与中铝集团旗下河南长城物流有限公司、大型现代民营企业河北安丰钢铁集团有限公司就速豹动力新能源重卡滑板底盘在物流行业、钢铁行业中的应用开发达成战略合作。

顺为资本副总裁齐天宇表示：“顺为团队持续关注碳中和及电动化技术向国民经济各领域的渗透。电池和乘用车新能源技术日渐成熟的长期态势，以及国际油价日益上涨的短期因素，都会加速商用车的新能源化进程。速豹动力核心团队具备十余年的商用车底盘及动力系统开发经验，与国内主要商用车主机厂拥有良好客户关系，懂车、懂技术、懂行业，是商用车底盘领域卓越的创始团队。顺为期待与速豹动力团队一起，把握时代机遇，为中国新能源重卡的快速发展贡献力量。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。