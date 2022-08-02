2022 年 8 月 2 号下午，2022 世界人工智能大会倒计时 30 天暨合作伙伴发布会在上海世博中心 518 会议室举行，大会观众及媒体注册报名通道同时开启，这标志着本年度大会已进入筹备冲刺阶段。市经济信息化委主任吴金城、副主任张英以及浦东新区、徐汇区、东浩兰生集团、上海广播电视台等方面领导出席。值得注意的是，动点科技将再次以合作媒体身份支持本次大会。

市经济信息化委副主任张英介绍，今年是世界人工智能大会五周年，2018 年以来，大会已连续成功举办了四届。2022 世界人工智能大会将于 9 月 1-3 日在上海世博中心举办，在浦东和徐汇设分会场。经过四年的成长和发展，WAIC 已成为全球人工智能的 “科技风向标、应用展示台、产业加速器、治理议事厅”，国际影响力和引力场效应正在日益提升。

今年大会以 “智联世界、元生无界” 为主题，将充分展现人工智能新技术与元宇宙新赛道的硬核新科技、产业新集群、超级新场景和敏捷新治理，通过群智赋能、虚实融合、共创分享，热情拥抱数字化转型下智能时代的美好图景。

大会将有 300 余位重磅嘉宾齐聚，近百场论坛覆盖技术创新、产业应用、法治伦理和生态建设四大领域 30 多个专业话题方向；15000 平米展区参展企业近 200 家，首次参展企业超过 30%，上海以外地区企业和国外企业占比超 40%，一批新品将首发首秀首展，参展确认率 100%。国内外 2000 多支队伍角逐 SAIL 奖等赛事。智慧场馆和浦东张江应用展览正在抓紧建设，WAIC 元境星球、数字五周年、数字藏品等展示也在加速推进中。

今年大会具体安排情况如下：

（一）精心设计高效组织，全力打造国际一流盛会。坚持 “高端化、国际化、专业化、市场化、智能化” 五化办会理念，按照 “1+2+10+N” 总体架构，集聚一大批国内外 AI 产业界、科学界、金融界等重量级嘉宾。主要有 1 场开幕式，科技创新和产业发展 2 场全体会议，元宇宙、脑机接口、无人系统等 10 场主题论坛，以及 N 场特色活动（从 130 余项申报中优选 80 余场论坛活动，汇聚了 AI 科技夜话、WAIC 开发者社区、人工智能立法等 “百会千咖”，可以说精英云集、好戏连台），引领人工智能最新方向。

（二）展览展示量质齐升，重点呈现元宇宙核心展。考虑到疫情防控需要，今年大会展览将在世博中心和张江科学会堂分流举办。一大批领军企业和新锐企业将集中亮相，参展企业比去年更广，展示的新成果也更多。元宇宙核心展将结合 WAIC 五周年成果，从虚拟体验和现实展示两个维度，集中呈现上海人工智能产业和元宇宙新赛道发展情况，“十大镇馆之宝” 也将重磅亮相。

（三）顶级赛事汇聚顶流，集中彰显前沿创新成果。市经济信息化委主任吴金城发布了 SAIL 奖 TOP 30，全球头部企业踊跃申报，国际知名高校、科研机构纷纷献宝，元宇宙、智能芯片、AI 大模型等热门赛道集结，800 余个项目参与角逐。青年科技论文奖方面，今年已有 150 余篇海内外高质量论文参与优秀论文的评选，其中海外参评率超 15%。此外 AI WIN 创新大赛、BPAA 算法大赛、开发者大赛和青少年大赛 “四个品牌” 赛事，分别聚焦行业应用、软件算法、开源生态和社会科普四个方向均已进入冲刺阶段。

（四）超级应用聚焦落地，线上线下同步融合体验。坚持用最新技术办 AI 大会，我们以 “星球元宇宙” 为灵感进行整体设计，打造线上元宇宙会展新平台，提升观众线上参会体验度和感受度；围绕会场周边的智能化应用体验，重点打造 AI 元宇宙示范区。同时我们将在近几年发布洋山无人驾驶港口、申通智能指挥交通系统等重大场景的基础上，在大会开幕式上发布人工智能元宇宙重大应用场景。此外本次大会还将组织 100 个线下 VIP 参观团，打造 10 场采购商配对会，覆盖智慧工业、元宇宙、绿色低碳、投融资等领域，涉及上下游企业近百家。

张英副主任还强调，组委会将在严格做好疫情防控前提下，对 “会、展、赛、用” 四大板块进行整体化设计，全力打造创新策源能力更强、智能化体验更优、资源链接度更高的行业会议。同时，希望各大媒体加强关注、广泛报道，营造新闻氛围，传播大会成效。

宣布大会最新合作企业、机构、媒体名单

会上，徐汇区领导发布了最新合作企业名单，浦东新区领导发布了最新合作机构名单，东浩兰生领导发布了最新合作媒体名单。

最新合作企业名单（排名不分先后）： 阿里、华为、京东云、蚂蚁集团、商汤科技、壁仞科技、上海国盛集团、腾讯华东总部、中国电信、中国工商银行、中国建设银行、中国联通、中国移动、中国银行、中信集团、百度、瀚博半导体、燧原科技、GE 医疗、影谱科技、达闼、电通、高通、国网上海电力、华泰证券、默克、ABB、宝信软件、合合信息、节卡、蜜度、浦发银行、天数智芯、云天励飞、数库科技、万达信息、亚信科技、阳光电源、云从科技、中金、太保 最新合作机构名单（排名不分先后）： IEEE 中国、新加坡 SWITCH、中国计算机学会、中国信息通信研究院、中国通信工业协会、同济大学、华东师范大学、上海科技大学、上海开放大学、浙江大学、哈尔滨工业大学、清华大学、上海人工智能实验室、上海智慧城市研究院、上海集成电路行业协会、上海金融信息行业协会、上海市法学会、上海市机器人行业协会、开放群岛（Open Islands）开源社区、FATE 开源社区 最新合作媒体名单（排名不分先后）： 中央广播电视总台、央视网、人民日报、动点科技、财联社、澎湃、凤凰网、今日头条、美通社、上海报业集团、第一财经、浦东融媒体中心、钛媒体、极客公园、36 氪、亿欧、机器之心、热点科技、盖世汽车、B 站、快手

上海广播电视台推出 “元宇宙会场”

今年大会对云会场做了迭代升级，塑造为 WAIC 元宇宙会场 3.0。全新的会议大厅，拥有全景论坛看板、高清画质沉浸体验、人物传送穿梭、动态留言等全新功能。用户可通过 “时空通道” 与元宇宙展览无缝衔接，实时穿梭，体验沉浸式的非凡体验。

东浩兰生发布大会 IP 形象和 WAIC 元境星球

大会 IP 形象 “威客兄弟” 首次亮相。“威客” 是 “WAIC” 的音译，即世界人工智能大会的缩写，形象设计灵感来源于代表人工智能的英文字母 “A” 和 “I”。大会更将打造 “WAIC 元境星球” 虚拟场景，以会、展、赛、用及五周年内容为纽带，打通线上与线下、场内与场外空间。

市经济信息化委吴金城主任发布 SAIL 奖 TOP 30 榜单

市经济信息化委吴金城主任发布了 SAIL 奖 TOP 30 榜单。今年共 800 个项目参加申报，华为、百度、亚马逊等国内外头部企业踊跃申报，麻省理工、斯坦福大学、中科院等科研机构纷纷献宝，元宇宙、智能芯片、大模型等热门赛道集结。