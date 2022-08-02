在 2022 中国算力大会 “算力网络创新发展” 分论坛上，中国移动发布算网服务 1.0、启动算力网络创新试验示范网 CFITI 建设，旨在加速推动产品算力化、算力产品化，赋能千行百业数字化转型。中国移动、山东省工信厅、中国通信标准化协会及中兴通讯高级副总裁林炳等企业代表共同参与并见证了启动仪式。

据了解，中国移动算网服务 1.0 致力于推动算力和网络能力一体化拉通，通过一体化编排、智能调度，实现算和网产品的一体化和深度融合，持续打造创新算网能力及服务。

同期，中国移动呼吁产业各方携手构建算力网络试验示范网 CFITI，形成业务、技术、生态三位一体的创新孵化体系，打造算力网络新服务和新业态，推动我国东数西算工程和产业数字化发展走向纵深，共创算力网络新未来，现阶段中国移动算力网络试验示范网 CFITI 已具备 1+9+9 的起步布局。

中兴通讯作为与会的战略伙伴，近年来与中国移动一直保持着良好的合作关系，在打造优质网络的同时，与中国移动在算网协同发展领域也保持着密切合作，能够提供算力、网络、算网融合以及算网终端等产品方案支撑。正值中国移动构建 “算网服务 1.0”、“算力网络试验示范网（CFITI）” 的关键时期，中兴通讯将全面支持中国移动建设好示范网，围绕新算网、新模式、新安全、新绿色等创新方向共同探索算力网络关键技术与应用，助力数字中国、网络强国建设。