爱驰汽车旗下的第二款量产车型爱驰 U6 正式开启预定。新车定位为中型纯电动轿跑 SUV，共推出 3 款配置车型，分别为 PLAY、CYBER PLAY 和 TOP PLAY。与此同时官方表示，截至 2022 年 8 月 4 日前（含），支付定金 6000 元下定用户可享 10000 元车价优惠、整车终身质保、赠送充电桩和定单可转赠等权益，仅限 1666 席。新车侧面采用了三段式的运动腰线，以及隐藏式的门把手，使车辆的风阻系数达到了 0.26Cd。

车身下方配备了 “刀锋” 式 20 英寸轮圈，并在四周采用了熏黑的运动包围，车顶还有面积达 2.1㎡的穹顶式全景玻璃天幕，动感又不失炫酷。车身长宽高尺寸分别为 4805/1880/1641mm，轴距 2800mm。新车尾部层次分明，线条十分饱满，贯穿式尾灯充满力量感，前后灯的采用的是一体式矩阵晶体状 U 形灯组，增强了整车的辨识度，并且脉冲交互式灯语让驾驶更有仪式感。

此外，爱驰 U6 拥有 7 种车身颜色可选，计划将推出三种不同配置车型，配置从低到高分别为 PLAY、CYBER PLAY 和 TOP PLAY，其中武士黑是 CYBER PLAY 和 TOP PLAY 这两款高配车型的专属色。爱驰 U6 智能语音系统进一步优化自然语音交流，具备连续对话、中途打断、语音智驾等功能，更可自定义车载场景，如将 “播放轻音乐、座椅调至平躺、空调调至 26 ℃” 自定义为午睡模式。

车内还将搭载爱驰与德国 MAGNAT 声学系统打造的音响系统，将配备 15 个扬声器和 12 通道独立音频信号，为用户带来身临其境的听觉体验。自研车载游戏 Project Go，能够结合驾驶行为和地理位置，呈现出穿梭在不同年代不同城市中的娱乐快感。此外，车载游戏中心和内置红白机怀旧游戏，让爱驰 U6 成为专属 “游戏天地”。新车在智能化方面值得一提的是，提供智能驾驶辅助系统，具有全球首创的 NRP 窄路通行系统、NGA 高速领航辅助、VRP 视觉内自主泊车等功能。此外，新车还有车载游戏 Project Go，为驾乘者提供全方位的使用体验。 爱驰 U6 搭载宁德时代高能量密度 CTP 电池，基于爱驰汽车纯电专属的 MAS 平台构架打造，在原有基础上升级了动力及底盘驾乘调教，并且为了提升续航能力采用了 “上钢下铝” 轻量化车身结构。

动力部分，爱驰 U6 将搭载最大功率 160kW、峰值扭矩 315N·m 的永磁同步电动机，车辆悬架为前麦弗逊式与后多连杆式独立悬架。三款不同配置的车型将配备不同容量的三元锂电池包，PLAY 版的电池容量 63kWh，续航里程（NEDC）503km；CYBER PLAY 版电池容量 72kWh，续航里程（NEDC）580km；TOP PLAY 版电池容量 88kWh，续航里程（NEDC）超过 650km。在安全方面，上钢下铝轻量化车身采用航空级连接工艺，以八环笼式结构及 2000MPa 军工级材料构建安全空间；全球首创的三明治结构电池包面对针刺试验，热失控控制水平远超国家标准。