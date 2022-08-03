近日，记者获悉，中国版权保护中心（下简称 “版权中心”）与蚂蚁集团蚂蚁链正式签署合作协议，双方将以共建数字版权链（DCI 体系 3.0）为核心抓手，以共同推进中央网信办、中宣部等十六部门联合批准的国家 “区块链+版权” 特色应用试点项目为契机，探索构建互联网版权服务创新机制和产业新生态，助力国家文化数字化战略实施和产业高质量发展。

数字版权链（DCI 体系 3.0）是版权中心创新提出的具备自主知识产权的数字版权公共服务创新模式，DCI（Digital Copyright Identifier，数字版权唯一标识符）标准是数字版权链基本内核，用于标识和描述数字网络环境下权利人与作品之间一一对应的版权权属关系。

此次合作双方将共同致力于满足海量数字内容对版权保护与服务创新的迫切诉求，面向互联网平台亿级用户提供即时 DCI 申领、按需办理数字版权登记的版权权属确认服务。数字版权链（DCI 体系 3.0）作为数字世界的版权基础设施，随着更大规模地推广应用，未来 DCI 将成为数字时代信息内容不可或缺的 “版权身份证” 标识。

基于此次合作，蚂蚁链也将积极投身版权中心牵头的国家新闻出版署出版业（含版权）科技与标准重点实验室——“DCI 技术研究与应用联合实验室” 建设，蚂蚁链旗下鹊凿平台将在版权中心的专业指导下基于数字版权链（DCI 体系 3.0）进行全面标准化升级，推进数字版权登记服务模式创新与实践。

在国家文化数字化战略指引下，中国数字产业化、产业数字化进程不断加快，数字经济和实体经济加速融合，以版权为核心支撑的数字文化产业发展驶入快车道，在经济发展、文化繁荣和对外文化交流方面发挥着越来越重要的作用。全国政协委员、版权中心党委书记、主任孙宝林表示，“版权作为数字时代海量数字内容的核心资产和制度支撑，其权利归属、价值转化释放等，对数字经济及文化高质量发展的作用日益凸显。”

“针对分散的版权权属数据、交易数据等带来的挑战，以 DCI 标准为引领，以数字版权链为基础支撑，深度融合人工智能、隐私计算和区块链等关键核心技术，实现数字内容的版权资产锚定，让版权权利流转全链路可记录、可验证、可追溯、可审计，从而更好地服务于版权权属确认、授权结算、维权保护等，为版权资产化服务等提供体系化基础设施级服务能力，共同打造数字经济时代的信任新基建。” 蚂蚁集团副总裁蒋国飞表示。

蚂蚁集团数字科技一直致力于用科技链接信任、用科技创新服务数字经济。依托蚂蚁链底层技术，融合运用区块链、AIOT、大数据和智能风控等前沿技术，蚂蚁集团数字科技提供针对文化产业的版权保护到商业化全链路服务。