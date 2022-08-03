根据 Canalys 发布的最新数据，2022 年第二季度，云基础设施服务的仍保持高需求。受市场对数据分析和机器学习、数据中心整合、应用迁移、云原生开发和服务交付的需求等因素影响，全球云支出同比增长 33%，达到 623 亿美元。由于行业特定云应用的使用量越来越大，IT 转型过程中出现了更多、范围更广的横向用例。Canalys 的最新数据显示，全球云支出比上一季度高出 60 多亿美元，比 2021 年第二季度高出 150 亿美元。2022 年第二季度，全球云支出前三名由亚马逊云科技、微软 Azure 和谷歌云包揽。这三大巨头合计占 2022 年第二季度全球云支出的 63%，合计增长高达 42%。

当前全球经济在通货膨胀率高、利率上升和经济衰退的情形下，市场对云服务的需求依然强劲。2022 年第二季度，亚马逊云科技占云基础设施服务总支出的 31%，年增长率为 39%，领先市场，位列第一。Azure 云服务提供商本季度拥有 24% 的市场份额，年增长率为 40%，位列第二。谷歌云增长了 45%，市场份额占比 8%。

虽然亚马逊云科技领先市场，但微软 Azure 不甘示弱、紧随其后，不断缩小二者之间的差距，导致双方之间的竞争更加激烈。微软指出，其大规模长期合同（超 1 亿美元和超 10 亿美元）的交易数量在本季度创下历史新高。得益于此，微软才实现了增长。此外，受益于多样化的市场生态、广泛的产品组合和软件合作伙伴关系，微软得以不断缩小和亚马逊云科技之间的差距。

Canalys 副总裁 Alex Smith 表示：“云技术仍是科技行业增长强劲的细分领域。虽然不同规模的供应商拥有很多潜在机会，但亚马逊云科技和微软之间的竞争仍然是最激烈的。随着通货膨胀和利率上升带来的成本压力，为了满足市场需求，各方必须对云基础设施持续进行投资，其间的竞争将十分激烈，也会对各自的首席财务官提出巨大挑战。”

不过，亚马逊云科技和微软都在持续推出云基础设施。亚马逊云科技计划在 8 个地区推出 24 个可用区，而微软计划在明年推出 10 个新的可用区双方都在（除美国以外的）其他地区继续增加投资，以紧抓全球需求，确保能够提供低延迟和高数据主权的解决方案。

Alex Smith 还指出，“微软宣布，由于其技术使用效率有所提高，所以将其服务器和网络设备的折旧寿命从 4 年延长到 6 年。这有助于提高未来的营业收入，也表明微软将更充分利用其资产，这反过来有助于随着其基础设施规模的持续扩大，保持投资周期的稳定。但问题是，由于某些服务将不可避免地需要在传统设备上运行，这是否会在以后给客户的使用体验带来负面影响。”

除了基础设施投资之外，软件能力和合作伙伴关系对于满足客户的云需求至关重要，尤其是在考虑跨不同垂直领域的高度专业化服务的计算需求方面。

Canalys 研究分析师 Yi Zhang 表示：“大多数公司已经完成了将部分工作负载转移到云端的初始步骤，并正在考虑迁移关键服务。顶级云厂商正在加速与各种软件公司的合作，奉行其差异化的价值主张。最近，微软指出要扩展其服务，将更多的 Oracle 工作负载迁移到 Azure，而 Azure 又与在 Oracle 云上运行的数据库相连。”