近日，知名软件公司 MacPaw 旗下的专业 Mac 清理软件 CleanMyMac X 进行了重大更新。推出了可以帮助用户简单高效获取 Mac 实时健康、压力、温度和资源占用情况等重要关键信息，并对用户提出相应的系统维护建议的全新「菜单」功能。新功能的上线引领了 Mac 电脑管理的全新变革，进一步提升了 Mac 的使用体验。

CleanMyMac X 是一款已获得苹果官方认证的专业 Mac 清理软件，其设计宗旨是为用户提供专业的优化和保护服务。自推出以来一直坚持持续创新，广受好评。如今 CleanMyMac X 全球下载数已经超过 2500 万，成为了当之无愧、备受苹果用户信赖的 Mac 清理软件之一。并且还接连获得了 2022 年亚洲设计金奖、2021 红点设计奖等多项国际设计大奖。

CleanMyMac X 从最初的清理优化功能逐步拓展延伸，现已发展成为包含 30 多种工具的强大应用。CleanMyMac X 的界面清晰简单，能一键深层扫描电脑，让用户能安全、智能地清除电脑垃圾、删除大型和旧文件，并能移除恶意软件，彻底卸载应用程序等等。一个软件即可协助用户一键管理 Mac，为 Mac 恢复原始的高性能。如今它不仅是一个 Mac 清理应用，更是 Mac 全方位管理程序。

本次新功能上线后，CleanMyMac X 除了管理内存以及应用程序等基础功能之外，新增了可以实时监控 Mac 所有关键区域状态的功能。

这个功能能够为 Mac 运作提供保障支持，为用户提供更好的使用环境。帮助用户以更加高效、灵活、的方式监控 Mac 的所有关键区域，接收有系统维护的建议，查看恶意软件、评估 Mac 的运行状况和稳定性等。让用户在使用过程中，对于 Mac 状况了如指掌。无论出现任何问题，用户都能够快速诊断并采取措施防止问题的恶化。

现代工作变革发展迅猛，混合办公新常态到来。Mac 在生活工作中扮演了越来越重要的角色。而保证 Mac 的健康运作也尤为关键。能够如此清晰全面的显示 Mac 运行状态的功能，在同类清理软件中并不多见。

MacPaw 首席执行官 Oleksandr Kosovan 也在新版本发布后表示，“为了实现 MacPaw 的使命——让机器更好地为您服务，我们很高兴在 CleanMyMac X 中发布全新的「菜单」功能。我们相信它将帮助您更好地维护 Mac 的健康并延长其使用寿命。我们相信全新的「菜单」功能将改变您了解自己 Mac 电脑健康状况的方式。”CleanMyMac X 未来也会更加与时俱进，进一步提升和完善用户体验。

新版本现已开放下载，试用版和付费版中均可使用。相信强大的新功能将为 Mac 用户带来更智能、高效、流畅的用户体验。