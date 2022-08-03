根据 Counterpoint 发布的最新报告，2021 年全球消费级服务类机器人市场增长 25%。以下为详细内容。

增长受到以下因素的推动：

消费者意识和偏好的扩张； 技术进步——特别在人工智能、语音识别、计算机视觉方面； 提供各种价格合理的产品——组件和软件的价格正在下降。

Counterpoint 高级分析师 Anshika Jain 表示：

有利的政府政策以及产业发展所需的资金支持也有助于推动这一细分市场。 包括扫地吸尘机器人在内的房屋清洁机器人是该行业中最主要的类别，占据了整个消费服务机器人市场的三分之二以上。疫情让居家用户的需求增加，这对扫地机器人行业产生了积极影响。

Counterpoint 研究副总裁 Peter Richardson 在消费级服务类机器人市场的演变和驱动因素评论道：

我们将看到该市场增长略有加速，预计在 2021 年至 2025 年期间出货量以 27% 的复合年增长率增长，到 2025 年，个人和教育类别机器人将占据 54% 的最高份额。 因为对老年人护理 (特别是在消除孤独感方面)、社会保障和儿童学习新方式的需求不断增长，这都为该类目近期提供了增长机会。 预计该细分市场的 ASP（平均售价）也将进一步下降，这将使这些设备在未来更容易被人们使用到。 我们预计到 2025 年，个人和教育机器人的市场机会将超过 45 亿美元，由于许多国家的人口老龄化以及对基于 STEM（科学、技术、工程和数学）的学习的日益关注，预计 2025 年以后将有进一步增长。 为这两个使用场景开发的机器人可能会有一套核心技术，亦能广泛应用于其他新兴领域。

细分消费者服务机器人细分市场