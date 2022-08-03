捷豹路虎开设了一个测试下一代车辆电气和无线电干扰的设施，朝着电气化和连接的新时代又迈出了一步。位于英国 Gaydon 的电磁兼容性 (EMC) 实验室将确保未来的车辆符合当前和未来的连接性和电子产品法规和质量标准。新 Range Rover Sport 于 5 月推出，是第一款在内部设施接受定制测试计划的车辆。

车辆性能的一个关键方面，EMC 是电气设备和系统在其电磁环境中正常运行的能力。它的工作原理是限制电磁能的无意产生、传播和接收，以降低电磁干扰等有害影响的风险。

Jaguar Land Rover 的新型车辆实验室设有两个消声室：一个使工程师能够快速测试车辆的电动 “安静” 滚动道路，以及评估电池或电动机等单个组件性能的设备。蓝牙、GPS、WiFi、4G、5G、自适应巡航控制、无线充电和盲点监控都是该设施将针对 EMC 测试的车辆服务和功能示例。

捷豹路虎电磁与合规高级经理 Peter Phillips 表示：“对我们的车辆进行电磁兼容性测试的重要性不可低估。开设这个新的测试设施是企业向前迈出的重要一步，它将在帮助我们提供质量、法律和客户满意度方面发挥关键作用。”

随着行业进步将增加电动动力系统的数量以及车辆上的数字和基于云的服务，从空中软件更新到自动驾驶技术，EMC 测试对于提供质量、法律和客户服务至关重要。这个新设施展示了捷豹路虎致力于为客户提供最先进的车载连接的承诺，因为该业务通过其 Reimagine 战略加速了电气化进程。