雪佛兰揭开了新款 Seeker 的面纱，这是一款全新的紧凑型 SUV，将由上汽通用在中国生产。去年四月，我们在中国工业和信息化部的照片数据库中首次看到了雪佛兰 Seeker 。正式亮相证实了我们所看到的，这款 SUV 采用了与其他雪佛兰产品相似的现代造型线索，并结合了更时尚的轮廓。

在前部，Seeker 采用了类似于较大动力 Blazer 和较小的 Trailblazer 的分体式大灯设计处理，但格栅采用独特的 X 形镀铬元素，弥补了传统沙漏形状的不足。轮廓肌肉发达，带有熟悉的窗线和轮拱周围的塑料覆层。车尾的亮点是倾斜度很高的后挡风玻璃，立方体形状的 LED 尾灯向着调子的后肩延伸，并集成了人造通风口。

作为 SUV 家族的最新成员，也是雪佛兰品牌性能、设计、智联三大焕新后推出的全新紧凑型 SUV，Seeker 汇集通用汽车优势资源打造，采用雪佛兰新一代设计语言，外观内饰焕然一新，以令人心动的车身造型、灵活高效的空间布局、智能先进的驾乘体验，展现雪佛兰品牌特有的运动、年轻与活力，为认真工作、快乐享受生活的当代都市主流年轻群体，提供更高品质、个性化的用车新选择。

该车型采用 RS 装饰，配备 18 英寸五辐轮毂、黑色车顶，格栅和后挡板上带有 RS 徽章。雪佛兰表示，它将为中国市场提供两种不同 RS 型号的 Seeker。Seeker 还拥有一款令人惊艳的金色车身，该配色是通用汽车专为中国新一代主流年轻群体定制的独特颜色，首次在中国车型上应用。

Seeker 长 4,537 毫米（178.6 英寸），宽 1,823 毫米（71.8 英寸），高 1,564 毫米（61.6 英寸），轴距为 2,700 毫米（106.3 英寸）。这使其比 Trailblaze r 长 130 毫米（5.1 英寸），但比 Equinox 短 115 毫米（4.5 英寸），比 Blazer 短 337 毫米（13.3 英寸），有效地将其置于紧凑型 SUV 细分市场的核心。Seeker 传承雪佛兰独有的 “生命力美学” 设计理念，强悍动感的外观以驾控为导向，突破传统的 SUV 造型比例，营造出兼具轿车的运动感与 SUV 硬朗感的低趴动感姿态。

发动机罩下方是涡轮增压 1.5 升四缸 Ecotec 汽油发动机。雪佛兰没有透露规格，但从早期的泄漏来看，我们预计它将产生 177 马力（132 千瓦/180 马力）。该发动机专门与 CVT 变速箱配合使用，但我们不知道它是否会以 FWD 或 AWD 形式提供。后期是否会有电动型号还有待观察，但是科技含量还是很高。

同时，雪佛兰 Seeker 以上汽通用汽车智联科技体系实力为支撑，全系搭载全新小雪 OS 智能车联系统，支持 OTA、无线 CarPlay 及无线充电功能，并在智能交互与智能生态方面全面提升。通过搭载高阶语音助手、交互式百度智能导航、智能影音系统、智能家居操作系统等功能，雪佛兰 Seeker 为当代都市新主流人群带来更具时代感的互联体验。

在里面，我们发现了一对 10.25 英寸的数字驾驶舱屏幕，信息娱乐显示屏向驾驶员倾斜。座椅采用电动、通风和加热功能，提供腰部支撑。它们采用带红色缝线的穿孔软皮革装饰，而仪表板上也可以找到相同的材料。其他细节包括仪表板上的红色装饰、无线充电板、Tune Dynamic 音响系统和全景天窗。

雪佛兰 Seeker 很快将在中国订购，预计价格将在未来几周内公布。除了传闻将在不久的将来推出 SUV 的北美，Seeker 还可能在韩国和其他市场推出。未来，Seeker 将与雪佛兰开拓者、探界者、全新创酷 RS 一起布局中大型、中型、紧凑型和小型 SUV 市场。