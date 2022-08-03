致力于在全球范围内探索和开发用于治疗衰老相关退行性疾病的创新药物的生物科技公司维泰瑞隆日前宣布完成 B 轮融资，共募集 2 亿美元。本轮融资由云锋基金和高榕资本领投，原有投资者包括淡马锡、Invus、F-Prime Capital、斯道资本、ARCH Venture Partners、险峰旗云以及此前融资中的领投方，新投资者还包括和玉资本（MSA Capital）、阿布扎比投资局（ADIA）旗下全资子公司、康桥资本、江远投资、中发展领创/生命园创投基金、超弦基金和 Future Innovation Fund。本轮融资完成后，公司迄今募集资金合计已超过 3 亿美元。

维泰瑞隆成立于 2017 年，其研发管线包含多个项目，聚焦于衰老相关退行性疾病的致病机理，包括细胞程序性死亡、神经保护性通路和神经炎症。维泰瑞隆计划将所募资金用于受体相互作用蛋白激酶 1 (RIPK1) 抑制剂的临床开发，并进一步扩大公司研发规模、拓展研发管线，针对衰老相关退行性疾病开发各项潜在同类最佳/同类第一的候选药物。

维泰瑞隆首席执行官任刚博士表示：“我们非常高兴能够得到顶尖投资者的支持，使得我们的愿景得以实现，为全球范围内深受退行性疾病影响的患者带来变革性疗法。基于一系列的突破性科学发现，其中也包括我们公司的联合创始人王晓东博士的许多工作，维泰瑞隆已经建立起了一个强大且新颖的、针对退行性疾病致病机理中多条关键信号通路的研发管线，包括小分子化学药物和大分子生物药物。通过本轮融资，我们将持续推进目前已在临床阶段的项目，同时也有信心将更多的研发项目推向临床。”

云锋基金董事总经理黄潇博士表示：“随着全球老龄化程度不断加深，退行性疾病的治疗需求日益增加。过去 20 年里，王晓东博士致力于细胞程序性死亡的研究，在衰老以及退行性疾病的相关机制探索中取得创新性发现，为维泰瑞隆的研发奠定了良好的学术基础。云锋基金期待与王晓东博士、任刚博士及维泰瑞隆团队携手建立长期合作关系，我们坚定地相信公司未来能在衰老相关退行性疾病领域取得突破性进展。”

高榕资本项目负责人表示：“随着科学界对于退行性疾病的理解逐渐深入，人们在该领域的临床和治疗需求也日益增强。作为一家快速成长的临床阶段公司，维泰瑞隆已经在退行性疾病领域建立起强大的研发管线，并在早期临床试验中展示出优异的安全性和潜在的有效性信号。我们很高兴与维泰瑞隆团队合作，支持退行性疾病管线的推进，造福全球患者，改善他们的生活质量。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。