阿里巴巴集团日前宣布委任希慎兴业集团有限公司执行主席利蕴莲，以及安永会计师事务所中国前主席吴港平为集团董事会独立董事，于 2022 年 8 月 4 日起生效。有关新委任安排反映集团致力于追求卓越的公司治理及促进董事会更多元化。

在此委任后，集团董事会共有 12 名董事，当中 7 名为独立董事，而女性董事数目则增至 3 名。

阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇表示：“我们很荣幸，欢迎利女士和吴先生加入我们的董事会。新独立董事的任命，是我们持续提升公司治理水平的又一进展。利女士与吴先生均为备受敬重的商业领袖，在包括中国内地和香港的全球市场，都拥有宝贵且深厚的专业知识和经验。我相信二位的市场洞见将对集团未来发展大有裨益，尤其对于我们刚刚宣布在港寻求双重主要上市的计划，能够帮助我们进一步扩大和丰富投资者基础。”

利蕴莲表示︰“阿里巴巴是当代最令人感到兴奋及最为创新的公司之一，成为其董事会成员令我倍感荣幸。我的职业生涯始终专注于和消费者建立深厚连结，为人们打造工作、购物及娱乐的首选线下目的地。我很高兴可以参与阿里巴巴的发展，共同践行其让天下没有难做的生意之使命。”

吴港平表示︰“阿里巴巴是一家兼具中国背景和全球视野的杰出企业，我非常高兴能够加入公司董事会。正值阿里巴巴申请增加香港为双重主要上市地，希望我在香港及大中华资本市场的经验，能够助力公司持续追求卓越。”

此外，集团的独立董事董建华在今年股东大会后任期完结后，将不会再参与董事会遴选。他自 2014 年 9 月起担任集团独立董事至今。

张勇表示︰“我们向董先生为阿里巴巴作出的宝贵贡献及全力支持致以最衷心的感谢，他在董事会的工作彰显了服务与承诺的最高标准。”

利蕴莲简介

利蕴莲自 2012 年 3 月起，担任于香港联交所上市的希慎兴业有限公司执行主席。此前，她于 2011 年 5 月至 2012 年 3 月担任希慎兴业的非执行主席，以及于 2011 年 3 月至 2011 年 5 月担任非执行董事。利女士现于香港联交所上市的恒生银行有限公司之独立非执行董事长。她也担任一些私人及非上市公司的董事。利女士曾在纽约、伦敦及悉尼花旗投资银行担任执行董事，亦在悉尼澳洲联邦银行担任企业财务主管、悉尼 Sealcorp Holdings Limited 担任行政总裁。此外，她直至 2022 年 4 月止担任汇丰控股有限公司的独立董事，也曾担任多家上市公司的董事。利女士持有美国 Smith College 文学士学位，亦为英格兰及韦尔斯执业大律师和英国格雷律师学院荣誉学会会员。

吴港平简介

吴港平现任多家上市公司的独立非执行董事及审计委员会主席，包括于上海证券交易所与香港联交所上市的中国平安保险（集团）股份有限公司、在香港联交所上市的北京鹰瞳科技发展有限公司，以及于上海证券交易所与香港联交所上市的中国国际金融股份有限公司。吴先生于 2007 年 4 月至 2020 年 6 月于安永会计师事务所工作，曾任安永中国主席和安永全球管理委员会成员。加入安永前，他曾任安达信会计师事务所大中华主管合伙人、普华永道中国业务主管合伙人和花旗集团中国投资银行董事总经理。吴先生是香港中国商会会长。吴先生也是香港中文大学（深圳）审计委员会成员和香港中文大学（深圳）教育基金会理事。吴先生为香港会计师公会（HKICPA）、澳洲和新西兰特许会计师公会（CAANZ）、澳洲会计师公会（CPAA）及英国公认会计师公会（ACCA）会员。他持有香港中文大学工商管理学士学位及硕士学位。