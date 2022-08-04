比亚迪已宣布进入德国和瑞典的乘用车市场。他们目前的阵容现在只有电动汽车和插电式混合动力车。这家中国制造商选择 Hedin Mobility Group 作为其在这两个国家的销售合作伙伴。

2022 年 10 月，首家比亚迪展厅将在斯德哥尔摩开业。此外，还计划在德国的几个城市开设展厅，其中第一个展厅也将于 10 月开业——比亚迪在此处的公告中没有具体说明。比亚迪将在德国和瑞典提供的车型的具体信息将于 9 月发布。它可能不止一种车型。两国特约客户网站将于 8 月底前上线。

虽然尚不清楚这些车型，但预计第一批车辆将于今年交付。公告称：“提前选择市场领先品牌的客户将在 2022 年第四季度收到他们的车辆。” 目前尚不清楚比亚迪计划在德国和瑞典使用哪些型号。

比亚迪现在专门生产电动汽车和插电式混合动力车。7 月初，比亚迪已经宣布在荷兰上市。在那里，销售将与 Louwman 汽车经销商集团合作进行。荷兰的具体车型也尚不清楚。

众所周知，比亚迪在欧洲的试点市场是挪威，比亚迪在挪威销售唐 EV 电动 SUV。在其本土市场，比亚迪在其计划中还有许多其他电动汽车车型。其中一些是多能源车型，例如旗舰汉轿车，它既可以作为纯电动汽车，也可以作为插电式混合动力车使用。其他车型，例如小型电动车海豚或紧凑型轿车海豹，均基于具有 800 伏系统电压的纯电动平台。