新能源的赛道有多种技术解决方式，除了纯电动车，氢能源车之外，还有新的太阳能车。总部位于慕尼黑的太阳能汽车开发商 Sono Motors 展示了其 Sion 太阳能电动汽车的系列设计。这只涉及车身和内饰的设计的变化——技术规格没有任何变化。量产计划于 2023 年下半年开始。

Sono Motors 从慕尼黑车库里的朋友之间的一个想法开始，通过开发 Sion 发展成为太阳能交通的先驱，Sion 是一种价格实惠且可靠的大众 SEV。Sion 独特的市场定位，再加上 Sono Motors 专有的 Sono Solar 太阳能技术，使公司能够完美地抓住向更可持续的未来不断发展的转变，并通过公司的颠覆性技术和可负担性价格的结合，为气候友好型出行做出个人贡献。

在其最终的生产设计中，与早期概念相比，Sion 获得了重大改进：外部和内部现在具有更少的线条和更清晰的表面。Sion 改进的外观设计包括新的前大灯和尾灯、新的底部边线设计、新的门把手、带有新摄像头和 3D 线条的流线型后部以及新的充电盖。在内部，Sion 拥有更宽敞、更清洁的内部空间和更多的存储空间、新设计的前排座椅和后排座椅以及新的方向盘。Sion 还将为内部表面提供新的颜色和装饰。

适合家庭使用的 Sion 的车身外壳将由 456 个无缝集成的太阳能半电池组成，可在短途旅行中实现自给自足。 Sion 的 54 kWh LFP 电池的估计续航里程为 305 公里，太阳能电池产生的能量预计将使其平均每周增加 112 公里（最多 245 公里）。德国大都市地区的通勤者将不得不为 Sion 充电，比具有相似电池尺寸的相同车型的传统电动汽车少四倍充电时间。电池将允许高达 75 kW (DC) 和 11 kW (AC) 的最大充电容量。双向充电技术补充了汽车的太阳能集成，旨在将 Sion 变成一个可持续的轮式发电厂，预计能够为电子设备供电，

Sono Motors 目前正在靠近公司总部的慕尼黑建设其系列验证车辆车队，以迎接已经开始的 Sion 测试计划。在接下来的几个月里，这代车辆将在欧洲和美国的极端条件下进行不折不扣的实际测试，包括系列验证、认证、碰撞测试、不同气候下的测试、优化太阳能技术和保护，以及改进驾驶动态测试轨道和公共道路上。

截至 2022 年 7 月 1 日，Sono Motors 有超过 19,000 辆 Sion 的活跃私人预订，平均首付为 2,225 欧元，假设所有预订都能促成销售，等效净销售额约为 4.15 亿欧元。预计净销售价格仅为 25,126 欧元，Sion 有望成为中型车中 TCO（总拥有成本）最低的车型之一，因为专有的太阳能技术大大降低了车辆充电的必要性。

该公司采用轻资产方式，计划于 2023 年下半年通过在芬兰的合同制造开始生产，无需建立自己的生产设施。Sono Motors 的合作伙伴 Valmet Automotive 在为高科技原始设备制造商制造方面拥有丰富的专业知识。经过一段提升期后，合作伙伴的目标是在七年内生产约 257,000 辆 Sion 车辆。

太阳能巴士套件：B2B 改造解决方案，以实现商业运输的可持续移动性。Solar Bus Kit 是一种通用且简单的解决方案，针对欧洲市场上最常见的 12 米公共交通巴士类型进行了优化，包括梅赛德斯-奔驰 Citaro 和 MAN Lion City。Sono Motors 将为迫切需要减少柴油消耗和二氧化碳排放以实现其可持续发展目标的巴士车队运营商提供完整且高效的改造解决方案。

太阳能总线套件允许 HVAC 等子系统部分由可再生能源供电，从而节省燃料、二氧化碳和成本。从总面积约为 8 平方米的太阳能电池板的约 1.4 kW 峰值安装中，该套件每年可为每辆巴士节省多达 1,500 升柴油和多达 4 吨二氧化碳。根据运营天数和燃料价格，巴士车队运营商的潜在投资回收期约为 3-4 年。Sono Motors 将在 9 月的 IAA 期间公布更多细节。

“我们的太阳能技术已经为众多合作伙伴的气候保护和减少二氧化碳排放做出了贡献。例如，在慕尼黑，我们正在与该市的公共交通公司合作，从而支持该市的清洁空气目标。此类合作项目展示了我们的技术在交通领域的潜力，”Sono Motors 的联合创始人兼首席执行官 Jona Christians 说。“我们很自豪地庆祝我们的新型太阳能产品 ‘太阳能巴士套件’ 的推出，这将真正推动我们将每辆车都变成太阳能汽车的使命更上一层楼。全新的太阳能巴士套件使我们能够通过最大限度地扩大我们的技术在一个巨大市场的可扩展性来加强我们的太阳能业务：公共和私人巴士车队部门。它也代表了我们迈向无化石燃料世界道路上的一个里程碑。”

Sono Motors 的业务多元化计划进展顺利，目前已向多家 B2B 客户提供定制的太阳能解决方案。截至今天，这家总部位于慕尼黑的太阳能移动专家正在与全球 19 家公司（包括 MAN Truck & Bus 和 CHEREAU）合作，在公共汽车、拖车、卡车和电动运输车等各种车辆架构上实施其 Sono Solar 技术。根据太阳能集成的用例、大小和类型，Sono Motors 的轻量级和适应性解决方案使运输行业的客户能够降低整个车队的成本和排放。