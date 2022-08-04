IDC《中国智能音箱设备市场月度销量跟踪报告》显示，2022 年上半年中国智能音箱市场销量为 1,483 万台，同比下降 27.1%，销售额为 42 亿元人民币，同比下降 16.2%。受需求疲软影响，智能音箱市场销售面临压力，但伴随升级迭代，市场经营状况逐步改善。

带屏智能音箱市场

2022 年上半年带屏智能音箱市场销量为 589 万台，同比下降 24.3%，销量占比接近 40%，达到历史新高。其中运营商渠道作为带屏智能音箱主要销售渠道在市场下滑时期展现出较强的渠道韧性，利用广阔的渠道纵深，结合产品迭代向更深层次的市场进行下沉推广，2022 年上半年渠道销量保持平稳发展，渠道销量份额同比明显提升。而线上、线下公开零售渠道，受到尝鲜热潮退却后需求下滑造成的冲击，上半年市场份额明显收缩。

无屏智能音箱市场

2022 年上半年无屏智能音箱市场销量为 894 万台，同比下降 28.9%，未税平均单价为 184 元人民币，同比增长 21%，高于带屏智能音箱市场 9% 的平均单价涨幅。无屏智能音箱市场均价快速上涨主要受两点因素推动。一方面，厂商补贴收窄导致入门级无屏音箱销售价格明显提升，日常售价上涨的同时，促销时段折扣力度也明显减弱；另一方面，中端升级型和高端品质型产品迭代推动无屏智能音箱市场价位段分布逐步上移。

IDC 认为，下半年市场发展将延续理性发展态势，深度挖掘市场需求，寻找正向发展空间将成为加速扭转经营局面的重要抓手。

拓展千元级高端市场

伴随智能音箱升级迭代需求增加，千元级高端市场发展机会将逐步展开。除专业音频制造商外，科技厂商通过高端型号积极拓展千元以上价位段布局，市场份额快速提升。从产品类型上看，带屏音箱市场将通过屏幕尺寸、显示清晰度、触控灵敏度及摄像头分辨率等配置升级，提升设备观感及交互体验，向高端升级；无屏音箱市场主要通过强化音频播放功能，提升设备音质和设计感，拓展高端市场需求。

深化细分场景布局

智能音箱产品功能将逐步向细分场景延伸，拓展智能音箱在不同家庭空间和多元用户群体中的渗透，同时，推动智能家居应用服务的丰富，及人机交互与应用服务走向更深层次的融合。功能场景上，K 歌、投屏等娱乐细分功能拓展较快，运动、睡眠等健康功能，跨设备视讯、家庭缴费、购物车管理等本地生活功能将逐步推进，驱动产品迭代及市场发展。

强化交互能力

智能音箱交互能力的提升，有利于拓展其在智能家居市场，尤其是后装市场的布局，更好地发挥其家庭交互中心的作用。伴随交互方式演进，智能音箱视觉和感知交互能力将不断强化，提升交互的流畅度、准确度和自然度。视觉方面，以摄像头为基础的视觉能力正在逐步从指令识别向个性化服务升级；感知方面，强化智能助手环境计算力，丰富与传感设备的联动，构建准确、完善的感知能力是市场发展的主要方向。

IDC 中国高级分析师刘云认为：“中国智能音箱市场需求伴随尝鲜热潮退却逐步回归理性，拓展深层下沉市场新增需求的同时，挖掘存量市场升级需求对未来市场发展的重要性不断提升。布局高端市场和细分场景，并持续推进交互能力演进，有利于拓展智能音箱的受众用户，并加速产品迭代，帮助厂商降本增效，扭转经营局面。”