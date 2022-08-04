近日，北京科途医学科技有限公司（简称：科途医学）宣布完成数千万元人民币的新一轮融资，本轮融资由方富资本投资，中关村产业研究院担任独家财务顾问。本轮融资资金主要用于临床前毒理药理平台升级、类器官多维数据挖掘以及市场拓展。

科途医学成立于 2016 年，致力于类器官技术研发和转化的国家高新技术企业。科途医学在类器官领域深度布局，包括上游试剂耗材研发生产、疾病模型与数据库、临床医学检验、药物发现和转化医学 CRO 服务等。

科途医学创始人孙志坚博士表示：“新药研发对创新性的要求越来越高，新药研发企业对临床前药物发现和转化医学的投入也在逐年加大。然而，创新药物临床前概念验证的效率和成功率还都有待提高。特别是全新靶点，新治疗方法（CGT，RNA 等）药物的研发，往往缺乏具有临床转化效率的疾病模型。科途医学秉承 ‘从疾病中来，到疾病中去’ 的理念；持续开发具有高疾病多样性、高临床转化效率的类器官毒理药理评价平台；结合模型多维数据库和专业化毒理药理服务能力，加速药物研发进程，提高临床转化效率。”

方富资本合伙人张辉表示：“随着近几年国内医药行业的快速发展，传统的体外细胞系和动物模型越来越难以满足蓬勃发展的创新药研发的验证需求。类器官作为新兴的体外评估平台，在通量、成本等方面比现有方法学更具有优效潜力，近年来已经在多个科研与临床项目中获得验证。科途医学核心团队具有多年的类器官研究经验，已建立起行业领先的技术服务平台，获得众多行业知名药企以及医院的使用认可。方富资本作为专注于 CGT 以及 CXO 领域的早期生物医药投资机构，已经投资了众多行业领先的项目。方富资本看好创新生命科学工具为制药行业带来的长期驱动力，我们期望与科途医学一起，继续在类器官领域助力药企研发与医院科研服务。”

目前，科途医学已经通过类器官关键试剂、体外和体内药理服务实现了自我造血，进入加速疾病模型库和数据库建设与临床前毒理药理服务相互促进的良性循环。

这主要得益于分泌组文库筛选建立的专利人源肿瘤类器官 ViaCyte 平台和上游核心试剂的国产化，科途医学的建库效率和成本具有突出优势。科途医学已服务多家医院开展类器官活库建设，并支持 10 余项临床研究，众多患者从中获益。同时，科途医学通过创新抗癌新药研发服务平台的建设，支持制药企业及研究机构抗癌新药研发。开展临床前的 “类临床” 药效评价、生物标志物发现、肿瘤免疫药物发现等服务，支持多项国内外药物注册临床试验申报，降低新药研发的研发成本和临床失败风险。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。