据媒体报道，2025 年开始有望在美国批量生产电动 Mini Urbanaut 概念车。Mini 正在寻找技术基础和生产基地。如果找到，Urbanaut 系列可以作为电动货车 Mini 系列。但问号依然存在。

Mini 在 2020 年将 Vision Urbanaut 展示为一款城市电动货车概念车。车辆充分利用平板电动平台和自动驾驶功能。与 Canoo 的合作可以解决技术基础和生产问题。美国初创公司的滑板平台就是专为此类车辆设计的。此外，报告称，Canoo 在美国阿肯色州和俄克拉荷马州都有工厂，这两个州都很合适。Canoo 希望未来每年在那里生产多​​达 80,000 辆汽车。

Canoo 最近收到了更大的订单，例如来自沃尔玛的订单。Canoo 和 BMW 过去已经有了联系——毕竟，前 BMW-i 经理 Ulrich Kranz 是后来更名为 Canoo 的 Evelozcity 的主要负责人之一。然而，在今年春天 Kranz 离开初创公司和 Mini 品牌管理的变化之后，“项目停滞不前”。但是：“如果信息正确，操作系统兼容并且质量没有问题，那么第一台美国制造的 Mini 绝对应该有机会在慕尼黑展出”。

在 Mini 产品组合中，基于 Canoo 的电动货车可能非常有意义。Canoo Lifestyle Vehicle 的轴距为 2.85 米，长度为 4.65 米，比 Urbanaut 概念车（4.46 米）要长得多，但通过这种方式，这辆面包车可以与迄今为止最大的 Mini 车型 Countryman 保持足够的距离。下一代 Countryman 将采用 BMW iX1 的技术在莱比锡推出，这也是首次全电动化。新款 Mini Cooper 作为三门车型的平台来自中国，专为小型电动车而设计。