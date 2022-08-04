哪吒 S 正式上市发售，包括增程式电动车型哪吒 S 1160 大版、哪吒 S 1160 中版、哪吒 S 1160 小版；四驱赛道车型哪吒 S 耀世版、哪吒 S 650 四驱大版；后驱长续航车型哪吒 S 715 激光雷达版、哪吒 S 715 大版、哪吒 S 715 中版共八款车型，官方指导售价为 19.98 万元-33.88 万元。

哪吒 S 定位 “运动型智享轿跑”，提供增程式电动、纯电两种动力类型，增程 CLTC 工况总续航里程 1160km(其中增程纯电 CLTC 工况续航 310km)，CLTC 工况纯电续航最高 715km。作为一款 B+级运动型智享轿跑，哪吒 S 的上市发售进一步丰富和完善了哪吒汽车家族产品谱系，助力哪吒汽车迈入品牌 2.0 的新时代，掀开向新里程进阶的新篇章。用户可通过哪吒汽车官方 APP、官网以及全国销售网点进行车辆预订。值得一提的是，哪吒 S 520 标准续航车型将在 2023 年发布，敬请期待。

哪吒 S 采用 “科技融合极动美学” 设计，通过经典轿跑的车身比例，更低的整车视觉重心，让整车在光影与线条之间彰显张弛平衡、凌厉进取的姿态，并带来极致的美感。得益于山海平台的高拓展性，哪吒 S 的长宽高分别为 4980mm*1980mm*1450mm，轴距达 2980mm，实现了 1.36 的同级超大宽高比，在营造出纯粹轿跑姿态的同时，也为内部乘员贡献极为奢华的后排空间。再加上低至 0.216Cd 的风阻系数，让哪吒 S 实现了空气动力学性能与美学设计的完美融合。同时，作为整车设计的情绪表达，哪吒 S 搭载了由全车 275 颗 Led 灯珠组成的 “锋锐” 灯语系统，光耀璀璨，塑造出多样化的动态视觉效果。

哪吒 S 提供增程式电动、纯电两种车型动力选择，增程 CLTC 工况总续航里程 1160km(其中增程纯电 CLTC 工况续航 310km)，CLTC 工况纯电续航最高 715km。不论哪种版本都可满足日常通勤需求，让用户摆脱远途旅行的里程焦虑。基于 “天工电池” 的技术加持，哪吒 S 表现出优越的超跑性能，通过超强防护的高集成化设计、高效智能的恒温热管理系统、全生命周期电池闭环管理系统，哪吒 S 充分解决了安全、续航、寿命三个方面的用户痛点，实现 365 天全时段守护。

为给用户带来电动时代的更多驾驶乐趣，哪吒 S 搭载前双叉臂独立悬架、后五连杆独立悬架的豪华级高性能运动化底盘，凭借优秀的硬件和扎实的调校，470mm 超低重心，50:50 前后轴荷配比，为整车赋予舒展开阔、蓄势待发的姿态。这些努力也让哪吒 S 在面对麋鹿测试时依然游刃有余，通过速度达到 80km/h，为用户带来跑车级操控体验。此外，哪吒 S 四驱赛道车型零百公里加速时间仅 3.9 秒，进入 3 秒俱乐部。澎湃的动力以及赛道级驾控乐趣，尽显轿跑的高性能特质。

其中，哪吒 S 的 NETA SPACE 智能座舱系统采用的第三代骁龙座舱平台 8155 芯片，是目前行业内领先的座舱解决方案，其强大算力能够支持和扩展智能座舱各类应用，为用户带来流畅、细腻、生动的智能座舱操作体验。一方面，可以实现座舱内 17.6 英寸超薄 2.5K 中控屏、AR-HUD 增强现实抬头显示系统、12.3 英寸副驾专属影音屏、13.3 英寸隐藏式仪表盘的流畅体验；另一方面，还可实现更具未来感、科技感的 AI 智能手势识别控制，720°哪吒定制环绕音响、哪吒 AI 语音助手、1.9㎡全景隔热天幕等多项整车控制功能，还有行政级座椅的通风、加热、按摩和记忆等功能也一应俱全。哪吒 S 通过声、光、触全感官体验融合，为用户打造出更加智能安全、更加智能娱乐的座舱体验。

哪吒 S 配备了综合性能强悍的辅助驾驶系统，提供 NETA PILOT 3.0、NETA PILOT 4.0 两种方案选择。其中，全栈自研的 NETA PILOT 3.0 的硬件及功能将成为全系的标配。NETA PILOT 3.0 智能驾驶辅助系统配备 5 颗毫米波雷达和 11 颗摄像头，能够实现 NNP 哪吒高速领航辅助、NTP 哪吒记忆泊车等多种智能驾驶辅助功能。

NETA PILOT 4.0 智能驾驶辅助系统应用可实现 200TOPS 高算力的华为 MDC610 计算平台，采用 2 颗固态激光雷达、5 颗毫米波雷达、11 颗辅助驾驶摄像头 (包括 2 颗前向 8M 摄像头，4 颗环视摄像头，5 颗周视摄像头)、12 颗超声波传感器、高精定位单元及高精地图等硬件，在 NETA PILOT 3.0 的基础上能够实现 NCP 哪吒城市领航辅助，真实实现覆盖高速、城市、泊车等多场景下的实际需求。

哪吒汽车官方宣布，哪吒汽车近日与黑莓公司正式建立合作伙伴关系，未来双方将加快智能技术在汽车驾驶、汽车座舱场景的应用。根据合作内容，哪吒汽车旗下运动型智享轿跑——哪吒 S 将搭载黑莓 QNX 系统。其中，哪吒 S 座舱应用高度可靠的 QNX Neutrino RTOS 和 QNX Hypervisor，可以完美支持、扩展超感交互座舱各类应用。哪吒 S NETA PILOT 3.0 智能驾驶系统也将搭载 QNX OS for Safety，该系统已获得 ISO26262 ASIL D 功能安全等级认证，是行业领先的嵌入式基础软件开发平台，安全实力不言而喻。而黑莓 QNX 系统的应用，将保障哪吒 S 的功能安全、网络安全和可靠性，为用户带来无忧的智能驾乘体验。