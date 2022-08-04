根据 Sensor Tower 发布的报告，2022 年上半年，美国移动游戏市场收入达 114 亿美元，是继 2020 年新冠疫情爆发之后，首次出现较明显下滑情况。益智解谜、棋牌与策略类游戏仍然是该市场收入最高的游戏品类。同时，随着《Apex 英雄手游》与《暗黑破坏神：不朽》两大 IP 手游的横空出世，中国手游产品出海榜单再次出现新的变化。

Google Play 手游用户支出在后新冠疫情时期首次明显下降

在 2020 新冠疫情爆发之后，美国移动游戏市场收入一直处于高位水平。这一趋势在 2022 年上半年发生变化，整体收入首次出现 9.6% 同比下滑，且下降主要来自 Google Play。

2022 年 H1 期间，Google Play 平台手游营收仅为 46 亿美元，同比下降 20.2%；iOS 平台则以 68 亿美元用户支出与 2021 年同期基本持平。《Candy Crush Saga》、《Coin Master》等多款老牌头部手游收入表现乏力是该地区手游收入下降的主要原因。

下载量方面，2022 年上半年美国移动游戏下载量为 24 亿，较 2021 年同期下降 2.5%。其中 Google Play 与 App Store 下载量占比分别为 49.3%、50.7%。美国市场贡献了全球 8.7% 的移动游戏下载量，依然是继印度市场之后，下载量最高手游市场。

美国手游用户支出集中在益智解谜、棋牌和策略品类

2022 年上半年期间，美国 iOS 用户在益智解谜、棋牌以及策略类游戏花费最多，均突破 10 亿美元。其中策略游戏凭借《Evony》、《State of Survival》等多款 4X 策略产品持续吸金进一步实现 7.1% 收入增长。其余收入涨幅明显的游戏类别包括街机类（涨幅 25%）与桌游类（涨幅 9.7%）。

下载量方面，体育、射击以及策略类游戏增长率超过 10%。《MLB Tap Sports Baseball 2022》与《Mini Basketball》两款新游上线，帮助体育品类下载量迎来激增。射击类游戏《Apex 英雄手游》，上线不到 2 个月便已在美国 iOS 渠道获得 400 万下载量。值得一提的是，AppLovin 再次成功打造出一款风靡美国地区的文字解谜游戏《Wordle!》，不仅短短半年实现 iOS 平台 1200 万下载，更是霸占 iPhone 免费榜首位数月之久，使益智解谜类游戏下载量同比增长 4.9%。

相较于苹果市场，美国安卓市场增长遇冷，下载量方面仅动作类获得 6.3% 增长，而收入方面仅街机类未出现负增长。

棋牌、策略、益智解谜依旧是安卓市场收入占比最高的游戏品类，其市场份额依次为 19.8%、19.7%、19.6%。

尽管 2022 年上半年美国超休闲手游下载量同比下降 4.8%，但其仍然贡献了 3.4 亿惊人下载量，占游戏总下载量的 36.2%。子品类维度上，沙盒与音游增长趋势良好，代表游戏分别为《Roblox》与《Beatstar》。

策略游戏收入增长表现突出

2022 年上半年美国游戏下载榜单 Top10 依旧以休闲类游戏为主，其中超休闲游戏占据 4 席。受网页版同名游戏热度影响，移动端文字解谜游戏《Wordle!》重回大众视野。知名休闲游戏发行商 AppLovin 在 2022 年初快速拿下其代理发行权，并通过广告投放将其送上美国下载榜首。截至 2022 年 6 月，该游戏已累计获得 1400 万下载。跑酷游戏《Subway Surfers》与模拟沙盒游戏《Roblox》分获第 2、3 位。

收入榜单上，前两位依旧由《糖果传奇》、《Roblox》获得。TOP GAMES 发行的 4X 策略游戏《Evony》在完成 V4.0 大版本更新后，收入迎来进一步提升，排名也光速攀升至第 4 位。另一款收入增幅明显的游戏为 Dream Games 旗下融合三消手游《Royal Match》。

2022 年上半年美国手游下载量增长排名前十中，5 款来自超休闲游戏，足见该品类强劲的吸量潜力与相对激烈的竞争现状。榜单其余席位分别由两款解谜游戏（《Wordle!》、《Fishdom》）、一款街机游戏（《Subway Surfers》）、一款射击游戏（《Apex 英雄手游》）以及一款 RPG 游戏（《暗黑破坏神：不朽》）包揽。值得一提的是，《Apex 英雄手游》与《暗黑破坏神：不朽》均为端游 IP 转手游的典型案例，或将成为端游大厂竞争手游市场的一条捷径。

收入增长方面，包括《Evony》、《King’s Choice》在内 4 款策略游戏成功跻身榜单前十。益智解谜品类表现同样不俗，共有 3 款入围。

《原神》稳坐出海美国收入榜第一

2022 年上半年共 23 款中国手游入围美国畅销榜 Top100，合计吸金达 14.1 亿美元，占 Top100 总收入的 20.6%。

《原神》以 1.4 亿美元收入继续稳坐出海美国收入榜首。排名 2 至 4 位的《State of Survival》、《使命召唤手游》以及《万国觉醒》同样在 2022 年上半年分别实现收入破亿。此外，融合了三消玩法的末日主题 RPG 游戏《Puzzles & Survival》本期表现尤为亮眼，收入环比增长高达 15.5%，排名也顺势从第 9 名上升至第 6 名。

中国发行商在 4X 策略游戏赛道表现独树一帜，出海美国收入 Top20 中，共计 13 款属于该品类。

2022 年上半年共 9 款中国手游进入美国下载榜 Top100。其中由动视暴雪与腾讯联合推出的《使命召唤手游》以近 600 万下载量继续保持出海游戏第一名。腾讯光子工作室与 EA 合作研发的端游 IP 射击游戏《Apex 英雄手游》，于 2022 年 5 月 17 日发行之后立即登上美国下载榜第一，并最终来到上半年出海美国下载榜第二位，热度可谓极高。

本期另有 2 款出海新游成功进入下载榜前 20，分别是动视暴雪与网易联合发行的《暗黑破坏神：不朽》以及莉莉丝《Dislyte》。