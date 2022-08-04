根据 Strategy Analytics 发布的最新研究，受新冠疫情影响，2022 年 Q2 中国智能手机出货量同比下降 14%，至 6770 万部。荣耀首次以 19% 的市场份额成为中国最大的智能手机厂商。vivo、OPPO(包括一加)、小米和苹果跻身前五。

Strategy Analytics 高级分析师吴怡雯表示：“2022 年 Q2 中国智能手机出货量同比下降 14%，至 6770 万部。这是自 2013 年以来表现最差的第二季度。经济的逆风叠加新冠疫情的负面影响，重创了中国智能手机市场。”

Strategy Analytics 的高级总监隋倩补充道：“由于安卓阵营的竞争加剧，各厂商在该季度的排名重新洗牌。荣耀在中国市场取代了华为并以 19% 的市场份额位居榜首，高于一年前的 9%。这是该公司自 2021 年与华为分家以来首次在国内市场占据首位。2022 年 Q2，荣耀在中国智能手机出货量为 1310 万部，以出色的 93% 的年增长率显著超过整体市场。荣耀的在国内市场表现优异，这得益于其全面的产品组合和线上线下均衡的分销渠道。此外，相对健康的库存状况也帮助荣耀在该季度实现了稳定的业绩增长。”

Strategy Analytics 分析师彭鹏补充说：“vivo、OPPO 和小米紧随其后，出货量分别为 1270 万部、1220 万部和 1060 万部。然而，由于市场环境的不利因素以及荣耀竞争的加剧，这些公司都出现了两位数的年度降幅。为了应对这些挑战，他们放慢了产品发布周期，改善了库存管理。此外，vivo 重新审视了高端战略，调整了产品阵容，将 NEX 系列替换为扩展版的 X 系列。OPPO 降低了新款 Reno 8 系列的上市价格，推出了专注线上的 K10 系列。小米继续在品牌方面付诸努力。小米与徕卡合作并推出了联名款的小米 12 系列，瞄准利润丰厚的高端市场。”

Strategy Analytics 执行总监 Neil Mawston 补充道：“苹果 iPhone 在该季度出货量为 1040 万部，排名第五。苹果在 4 月和 5 月受到疫情封控的不利影响，但自 6 月以来强劲反弹。其出货量在 2022 年 Q2 仅同比下降 1%，表现明显优于整体市场。与此同时，苹果在今年的 618 网购节期间表现优异。Strategy Analytics 的研究显示，苹果以 46% 的出货量份额和 66% 的收入份额占据主导地位，远远领先于中国品牌。”

Strategy Analytics 高级分析师吴怡雯补充说：“我们预计，2022 年全年中国智能手机出货量将同比下降 10% 至 11%。新冠疫情的负面影响以及宏观经济逆风将持续到 2022 年底，但预计从 2023 年 Q2 开始将有所缓解。荣耀在中国市场已取代华为，我们预计荣耀将在 2022 年下半年继续保持在中国市场的强劲势头。苹果市场表现将保持稳定，即将推出的 iPhone 14 系列将继续保持健康的市场需求。小米、OPPO(一加) 和 vivo 的市场行动是否能帮助他们在接下来的几个季度稳定他们在国内市场的表现，还有待观察。”