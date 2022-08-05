近日，百度旗下自动驾驶出行服务平台 “萝卜快跑” 在长沙市开启商业化试点，面向公众提供自动驾驶收费出行服务。

作为国内最早开展自动驾驶出行服务的城市，长沙市拥有良好的智能网联汽车产业生态和测试环境，建立了国家级智能网联汽车测试区，已经完成 100 平方公里城市智能网联开放道路片区、100 公里智慧高速公路和 7.8 公里智慧公交示范线的建设，为萝卜快跑开展商业化出行服务创造了重要基础条件。

为加速智能网联汽车商业应用的落地进程，长沙市近期已正式对外开放智能网联汽车测试及示范应用第四期道路，新增里程 142 公里，总里程达到了 317 公里，进一步扩大了测试道路范围，提高了片区内部道路的可达性和连通度，增加了各个道路等级里程和出行环境，丰富了测试场景。

自落地长沙以来，萝卜快跑在开放道路上自动驾驶总里程达到 100 多万公里，安全载人试乘超过 10 万人次。根据规划，萝卜快跑这次商业化出行服务范围覆盖湘江新区的梅溪湖、洋湖两个区域，投放 30 辆自动驾驶车，共设立 311 个推荐上车点，辐射商业聚集区、住宅聚集区、办公聚集区、景点公园等。运营时间从 9:20 持续至 16:40，满足职住通勤、短途接驳、休闲购物等出行需求。目前，市民可通过萝卜快跑 App、微信小程序下单享受低至一折的优惠。未来，运营路线和推荐上车点将持续扩增，进一步满足用户日常出行需求。

截至目前，萝卜快跑测试总里程超过 3200 万公里。萝卜快跑已在北京、上海、广州、深圳等城市开展自动驾驶出行服务，其中北京、重庆、武汉、阳泉等多地实现了商业化出行服务，总订单量超过 100 万单。