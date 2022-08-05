近日，云原生 DevOps 平台「简单云 ezOne.work」完成蓝湖资本数千万元 A 轮融资。本轮融资主要用于产品的持续研发以及加速商业化。此前，简单云曾前后获得金山云数百万元人民币天使轮投资以及顺为资本数千万元 Pre-A 轮融资。

简单云成立于 2019 年，由一批来自百度、华为、IBM、金山云、京东等公司，长期从事企业研发效能领域的业务专家团队创建。

简单云的产品思路正是贴合当前形式，全系自主研发，为用户提供真正端到端的一站式 DevOps 平台，产品涵盖项目管理、知识库管理、文档管理、代码托管、代码评审、代码扫描、代码度量、代码搜索、分布式构建及流水线系统、统一制品管理系统、主机部署系统、Kubernetes 集群管理及部署系统、测试管理平台、研发效能度量、流程审批 BPM 等。

截至目前, 简单云 SaaS 版已经有数千家企业用户，私有部署版本大中型客户案例已经覆盖、保险、银行、能源、互联网、云计算、AI、制造业、房地产、政府、科研机构等众多行业，并同时提供私有部署免费版本向数百家小微团队提供服务。

对于本轮融资，简单云创始人刘庆表示：基础软件工程工具领域属于基础软件， 有较强的技术壁垒并需要长期的领域知识积累，简单云经过多年的沉淀和积累，产品矩阵日趋完善，本轮融资将用于持续的研发投入，不断增强产品核心竞争力，并加速商业化进程。

顺为资本执行董事耿益璇表示： 近些年，随着中国的科技企业不断发展壮大及云原生等技术的不断发展，科技企业的数字化研发协同及管理对于 DevOps 平台的需求越来越显著，简单云作为国内专业从事此领域的技术领先企业，顺为资本长期看好简单云的发展，并对中国的基础软件行业持长期乐观态度。作为 Pre-A 轮投资方，顺为资本相信经过蓝湖资本的再次助力，简单云的发展会进入一个新阶段。

金山云合伙人、副总裁田开颜表示：简单云是技术实力、专业化程度在国内 DevOps 领域都处于领先地位的优秀团队。金山云作为简单云的天使轮投资方，不仅长期看好且持续支持简单云的发展，而且在诸多项目中，和简单云形成密切的战略合作伙伴关系。金山云和简单云不仅共同为客户提供更专业的服务、更完整的解决方案、更高的客户价值，而且金山云整个研发体系，也通过全面应用简单云平台，大幅提升研发协同效率、大幅提升了研发管理水平。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。