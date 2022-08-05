吉利基于 CMA 架构打造的全新 A 级旗舰 SUV——FX11 迎来全球首秀，亮相了雷神智擎 Hi·F 油电混动版与 Drive-E 高性能动力版，同时还公布了新车的正式命名：博越 L。其中，“L” 代表着 Larger（更大）、Luxury（旗舰）和 Legend（王者归来），寓意 “智能 SUV 革新者”。博越 L 将凭借五大世界一流智能科技、十大硬核标配，重新定义 A 级 SUV 新智能，让全球用户共享科技进步红利。届时，博越 L 将与星越 L 形成吉利布局 A 级 SUV 市场的双旗舰阵容，引领中国 A 级 SUV 全面进入智能时代。

作为同时得到 “智能吉利 2025” 科技成果和 “全面架构造车” 赋能的旗舰级战略产品，博越 L 传承了 CMA 架构 “安全、健康、智能、性能、节能” 五大全球基因，进而革新智能架构、智能混动、智能驾驶、智能空间、智能安全五大世界一流智能科技。

全面革新的 CMA 架构赋予了博越 L 比肩豪华品牌的机械素质。35.8m 的赛车级百公里制动距离、中欧联合专业底盘调校和 78km/h 的麋鹿测试极限车速，使博越 L 在底层架构就 “天赋异禀”。更重要的是，博越 L 得到 GEEA 2.0 可进化智能电子电气架构的技术赋能，基于 FLEX Ray 总线 “超级神经网络” 和 5G 网络高速传输的支持，实现整车动力底盘、车身控制、智驾安全和信息娱乐等系统间的跨域协同。全场景、全用车周期的全域 FOTA，更可让博越 L 为用户带来更高速、更顺滑、更聪明、可进化的智能驾乘体验。

在智能混动领域，博越 L 得到雷神智擎 Hi·X 混动平台的技术支持，可为用户带来免充电、长续航、可燃油、可纯电、可混动的高价值体验。其中，全球首发的变频混动电驱 3DHT Pro 拥有 20 种智能工作模式和 3 挡速比，可实现全速域并联驱动，动力随叫随到。根据测试，博越 L 雷神智擎 Hi·F 油电混动的 NEDC 百公里油耗仅为 4.2L，NEDC 综合续航可达 1300km，0~50km/h 加速时间仅为 3.5s。

在智能驾驶方面，博越 L 配备了吉利首发的 NOA 车道级自动驾驶领航系统，可实现高速高架场景下由 A 点到 B 点的自动驾驶，而驾驶员只需要做必要监管，真正实现驾驶主体由人到车的转变。该系统在厘米级高精定位、人机共驾 VR 导航及全车道动态监测技术加持下，可实现自动上下匝道、自动变道躲闪、自动变道超车、自动避让大货车、弯道自动减速、合流自动控速、隧道事故避让等超过 100 种高速驾驶场景全覆盖，以自动寻径和自动驾驶，最大程度解放驾驶员双手。

博越 L 还以更多维的人车交互方式，打造有温度的智能 “移动空间”。全球首创的环绕式情感光幕，可通过模拟声纹节拍、呼吸频率、流水变化等方式表达 “情感”，在语音交互、音乐律动、小憩模式、空调联动等交互场景下，以音律光影的变幻，营造出极具仪式感和观赏性的座舱环境。在旗舰级车载芯片高通骁龙 8155 的支持下，全球首发的吉利银河 OS Air 版通过首发 13.2 英寸竖屏、Free Touch 轻感 UI、短链路交互设计、高频功能一键直达和 V01 离线 AI 语音芯片，将为用户带来丝滑流畅的消费电子级交互体验。此外，博越 L 还采用 25.6 英寸 AR-HUD 增强现实抬头显示、哈曼 INFINITY 头枕音响和全球首发智能 AI 微气候管家，创新全感官生态交互体验。

在智能安全领域，博越 L 应用了吉利独创的 “七层智能安全识别圈”，可提供信息安全、驾驶安全感、辅助驾驶系统、信息辅助及安全警示、主动避祸安全、被动碰撞安全、事故报警及救援等全面安全防护。博越 L 也配备了包括 ALCA 自动变道辅助系统、EMA 紧急转向辅助、ELKA 紧急车道保持辅助在内的 26 项全场景主动安全辅助系统。此外，博越 L 还采用还包括 32000Nm/°车身扭转刚度、智能卸力车身设计、5 倍车重车顶抗压、1.8°寰宇视野 A 柱等极致安全设计，打造全方位安全。

借助五大世界一流智能科技，博越 L 实现五大核心领域的革新普及，并以首发吉利银河 OS Air 版、13.2 英寸中控竖屏、10.25 英寸数字液晶仪表、L2 级智能驾驶辅助系统、540°上帝之眼透明底盘、手机 APP 远程控制、航天级 7 系铝合金防撞梁、178LX 数字律动 LED 大灯、赛车级刹车系统和一体式硼钢热成型门环这 “十大硬核标配”，确立起核心领先优势，重新定义了智能 SUV 市场的准入标准。