现代宣布在德国推出 XCIENT 燃料电池卡车。在德国联邦数字化和运输部 (BMDV) 的资助下，七家当地物流、制造和零售公司将把 27 辆现代氢卡车整合到他们的车队中。现代和瑞士公司 H2 Energy 还通过其现有的合资企业现代氢动力成立了现代氢动力德国有限公司 (HHMG)。德国分公司将扩大进入德国氢动力商用车市场。

现代汽车补充说，在成功进入德国后，他们将 “利用这个机会进一步将业务扩展到更广泛的欧洲商用车市场。” 该公司已经在瑞士部署了 47 辆 XCIENT 燃料电池卡车，截至 2022 年 7 月，这些卡车的行驶里程已超过 400 万公里。然而，据报道，现代计划在 2025 年全年交付 1,600 辆 FCEV 。

对于德国的新合作伙伴，现代尚未透露。到目前为止，只有 Dachser 挺身而出。这家物流公司预计，一辆燃料电池卡车将于明年初在柏林和马格德堡的昼夜运营中投入使用。现代指定 XCIENT 车辆配备 180 kW 氢燃料电池系统和两个 90 kW 电堆。有七个氢气罐，总存储容量约为 31 公斤燃料，而一组 72 千瓦时的三个电池组提供了额外的电源。每次充电的最大续航里程为 400 公里。加满一个氢气罐大约需要 8 到 20 分钟，这取决于环境温度。

BMDV 根据欧盟委员会的要求于 2021 年 8 月推出了这笔发展资金。可为电池、燃料电池和（架空线）混合动力电动汽车提供支持，包括基础设施和可行性研究。到 2024 年，BMDV 将有 16 亿欧元的预算用于购买环保型商用车。现代于 2020 年推出了 XCIENT 燃料电池卡车。他们将交付的卡车是更新的 2021 年车型，配备更大的电机和上述两个燃料电池堆。该公司还在美国和中国部署了 XCIENT 卡车。