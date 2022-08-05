根据 Sensor Tower 发布的最新报告，日本手游用户支出受新冠疫情影响显著提升，在 2021 年第一季度同比增长 34.4%，以 51 亿美元的季度收入达到历史高点。随后日本手游收入小幅回落，2022 年上半年收入接近 82 亿美元，仍高出 2019 年同期 15.4%。

日本手游在全球移动游戏市场中占据重要地位，不仅收入占比长期领先全球市场，手游玩家付费能力也远超全球平均水平。

后新冠疫情时期日本手游用户支出小幅回落

日本手游用户支出受新冠疫情影响显著提升，在 2021 年第一季度同比增长 34.4%，以 51 亿美元的季度收入达到历史高点。随后日本手游收入小幅回落，2022 年上半年收入接近 82 亿美元，仍高出 2019 年同期 15.4%。

下载量方面，2020 年第二季度日本手游下载量环比提升 7.8%，但此后便开始呈逐渐下滑的趋势。2022 年上半年，日本移动游戏下载量为 3.2 亿次，较 2021 年同期下降 11.3%，并且低于疫情前 2019 年同期水平。

日本占据全球手游市场重要地位

从全球手游收入份额来看，日本长期处于领先地位，收入占比仅次于第 1 名美国。2019 至 2022 年上半年，日本每年均贡献了超过 20% 的全球手游收入。

尽管日本手游下载量并无明显优势，但日本手游玩家付费潜力巨大。2022 年上半年，日本以高于 25 美元的平均单次下载付费遥遥领先，是美国市场的 5 倍。

日本市场 RPG 手游吸金能力最强，超休闲手游受众最广

包括 RPG 和 SLG 品类的中重度手游，依然是日本手游收入的主要来源，2022 年上半年中重度手游收入占比接近 70%。其中以《赛马娘》为代表的 RPG 手游，2022 年上半年贡献了总收入的 48%，依旧是日本吸金能力最强的品类。

超休闲与益智解谜等休闲手游在日本拥有最为广泛的受众，2022 年上半年休闲手游下载量占比接近 70%。其中以《Count Masters》为代表的超休闲手游，是 2022 年上半年日本下载量占比最大的品类，其次是以《Disney Tsum Tsum》为代表的益智解谜手游。

日本本土手游领跑市场，外国 IP 手游增长强势

2022 年上半年，日本手游畅销榜 Top5 依然是本土游戏。其中 CyberAgent 旗下二次元模拟养成手游《赛马娘》，本期狂揽超 4 亿美元收入，蝉联日本手游畅销榜冠军。排名第 2 的 XFLAG 旗下手游《怪物弹珠》，则以 3.8 亿美元收入上升至第 2 位。

多款 IP 手游 2022 年上半年在日本市场增长十分亮眼，其中包括腾讯光子工作室联合 EA 研发的《Apex 英雄手游》，凭借端游 IP 的强大号召力，迅速跻身本期日本手游下载量增长榜第 1 名。与此同时，三七互娱《云上城之歌》、灵犀互娱《三国志幻想大陆》以及乐元素《偶像梦幻祭!! Music》等手游作品入围本期日本收入增长榜 Top10。

⼆次元⻛格仍是中国⼚商出海⽇本主要突破⼝

共 31 款中国⼿游⼊围 2022 年上半年⽇本⼿游畅销榜 Top100，合计吸⾦达 15.7 亿美元，占 Top100 总收⼊ 的 27%。

⽶哈游《原神》、⽹易《荒野⾏动》与友爱互娱《放置少⼥》延续在⽇本市场的出⾊表现，稳居中 国出海⽇本⼿游收⼊榜前 3。随着 2 ⽉⽇服版本的上 线， 三七互娱《云上城之歌》在⽇本收⼊迅速攀升，跻身榜单第 13 名。

⼆次元仍然是中国⼚商出海⽇本市场的⻛格突破 ⼝，收⼊ Top20 中共 7 款⼿游采⽤该⻛格。从品类来 看，4X 策略⼿游在⽇本同样拥有巨⼤市场。