动点出海获悉，新加坡电信公司 Singtel 近日宣布，计划向自身风险投资部门 Singtel Innov8 追加注资 1 亿美元。数据显示，Innov8 目前的资金总规模已达 3.5 亿美元。

针对这笔资金，Singtel 表示将用于进一步扩大在美国、中国、以色列和澳大利亚以及东南亚等地的投资组合。此外，这还将有助于发掘更多拥有新技术的科技创新企业。

据介绍，Singtel 本身就是一家有关信息科技产品和服务的提供商和运营商，它多年来积累的资源可以作为科创企业发展壮大的催化剂，而 Innov8 是由 Singtel 全资控股的风投基金，拥有包含项目审核、尽职调查、资金管理及退出手段等环节的一整套投资流程。

据悉，Innov8 专注于扶持 5G、人工智能、数字经济、可持续发展和网络安全等新兴领域的科技型初创公司，且常采取 “常青基金” 的模式，也就是将投资组合中获得的回报再次用于新的投资活动中。迄今为止，它已为 95 家以上初创企业提供过资金，并已有约 35 起的投资成功退出案例。

Innov8 还表示，它的一系列业务将在帮助加强自身公司与其他企业的业务对接的同时，还能通过有效简化双方金融投资交易的流程来促进提升合作效率，从而为全社会创造更多价值。