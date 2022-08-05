今天早些时候举行的年度特斯拉股东大会的亮点之一是一张图表，显示特斯拉在营业利润率方面已经上升到汽车行业的第一名。以稳健的营业利润率和毛利润着称的豪华汽车公司现在比特斯拉低了很多。宝马奔驰不是对手，本田、现代、日产、丰田和大众也甘拜下风。

根据特斯拉 2021 年财报显示，全年营收 538.23 亿美元，净利润为 55.19 亿美元。其中汽车业务毛利率达到夸张的 30.6%，是以号称 “最赚钱的豪车” 的保时捷 2 倍，后者单车润率也仅为 16.7%。

与金钱相关的是能源使用，埃隆马斯克在股东大会上指出的另一件事是每辆生产的汽车的能源消耗已经下降——在节省资金的同时减少排放。从特斯拉在加州的工厂到上海的工厂，该公司实现了每辆车的能耗降低了 17%。

创纪录的营业利润率有助于公司实现巨大且不断增长的累积盈利能力。一旦特斯拉改变剧本，累计盈利能力就会相对快速跃升。马斯克通过目前特斯拉获得的数据，表明 “我们已经过了通胀峰值”，也察觉到大多数汽车生产材料的价格都在下降，预计通胀将迅速下降，这样特斯拉也有了降价的预期。

马斯克还表示，特斯拉的电池供应在 2022 年足以生产 150 万辆汽车，今年下半年特斯拉将迎来创纪录的产量。