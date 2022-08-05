7 月 31 日，2022 年中国算力大会黄河流域算力网络高质量发展论坛在济南顺利召开，本次大会是我国算力领域首个全国性会议，由工业和信息化部、山东省人民政府主办。黄河流域算力网络高质量发展分论坛则由山东省大数据局、山东省工业和信息化厅、山东省通信管理局联合承办。在本次分论坛，中兴通讯与山东移动深度协同，就算力的发展趋势和创新实践发表了精彩演讲，并共同发布 “黄河流域视频算力网络先行示范成果”，助推算力网络高质量发展。

会上，中国移动通信集团山东有限公司副总经理李锋发表《构建立体化视频算力网络 助力黄河流域高质量发展》主题演讲。李锋表示：“算力已成为数字经济核心要素，是促进高质量发展的基石。山东移动积极落实省委省政府和集团公司相关要求，大力推动算力网络建设，建成 ‘3 个数据中心集群+3 个中心云节点+16 个边缘云节点’ 的算力资源池，打造泛在接入、算间智联的省会、胶东、鲁南 3ms 全光网络时延圈，初步形成算力泛在化布局。构建 ‘连接+算力+能力’ 的新型信息服务体系，通过泛在融合的算力网络，打造一点接入、即取即用的 ‘算力服务’，促进资源、要素的高效汇聚、流动、共享，推动实现网络无所不达、算力无所不在、智能无所不及。同时，在算力网络赋能产业及社会发展方面，也联合中兴通讯等合作伙伴围绕视频算力网络做了积极探索，双方合作的《视频算力网络技术创新与应用》项目有幸荣获大会的创新先锋成果奖。下一步山东移动将进一步加大在算力网络领域的投资和布局，联合产业链上下游的合作伙伴，共同落实好黄河流域高质量发展的战略部署。”

中兴通讯副总裁尤琰发表《视频算力网络 赋能产业数字化转型》主题演讲。尤琰指出：“算力的竞争决定未来发展的格局，但算力不是孤立发展，必须要实现算力、运力、电力的统筹规划、联动发展，算力网络的本质就是要打破资源壁垒，实现统盘规划。算力的发展需要业务的牵引，视频作为各个行业最普遍的业务形态，对算力和网络的需求旺盛，山东作为工业大省，可发挥产业优势，在泛视频类业务领域先试先行。山东移动联合中兴通讯打造了业界首个视频算力网络，将各行各业通用视频能力逐步沉淀形成确定性能力底座，通过构建视频能力中台，实现 ‘高功能聚合，低终端耦合’，提高视频业务百花齐放发展的灵活性，并按需灵活调度各层次算力和网络资源，以确定性+灵活性满足千行百业不确定性需求，助力企业数字化转型升级。同时通过算力成网，盘活省内算力，进而实现黄河流域内算力和绿电统一联动，发挥优势互补共促高质量发展。”

随后，山东移动、中兴通讯共同发布 “黄河流域视频算力网络先行示范成果”，视频算力网络项目构建广泛覆盖省级、聊城市级、企业园区级的层次化视频算力体系。通过在山东省移动中心云部署视频中台，打造统一的行业视频能力底座，同时，在聊城部署算力网络边缘云，赋能 XR 远程协作、机器视觉、新型云电脑等业务应用，并发挥算网融合优势，通过 5G、SPN、云专网等网络连接使算力成网，对算力资源进行跨层统一调度，实时感知网络状态，实现算网一体化随需调度。该项目获得了本次大会 “创新先锋” 优秀案例奖。

会上，黄河流域算力产业联盟正式成立，中兴通讯作为联盟成员将为算网新技术的创新与产业化提供全面支撑。