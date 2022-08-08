阿维塔科技宣布，已与 bp 签署长期战略合作协议，共同推进高压快充网络的建设。双方计划至 2023 年底在全国范围内 19 个城市共建超过 100 个标准化高压快充站，单场站功率达到 480kW，单枪最大功率可达 240kW，真正实现 “充电 10 分钟，续航 200 公里”。

今年 3 月，阿维塔科技在公司经营范围中新增集中式快速充电站业务，在补能领域强化谋篇布局。此次阿维塔科技与 bp 合作共建协议的签署，标志着阿维塔科技高压快充业务将正式落地。最快到今年年底，北上广等一线城市用户就将享受到这一高效补能模式带来的全新体验。

由此，阿维塔将成为国内首个规模化布局高压充电网络的 SEV 品牌，阿维塔 11 也将成为国内首批具备 240kW 高压快充能力的车型。未来，用户可以通过阿维塔 App 轻松查找附近的场站服务，享受可靠、便捷的快速充电体验。

“高压快充是阿维塔全新一代智能电动汽车技术平台 CHN 的核心亮点，也是阿维塔 11 差异化领先优势的体现。与 bp 电动化及移动出行业务（bp pulse）共建高压快充网络，是阿维塔兑现用户承诺，为用户打造 ‘知你懂你，出行无忧’ 的高效补能体验的关键一环。2022 年是智能电动汽车真正意义上的元年，也是充电产业步入高压快充的元年，阿维塔高压快充网络的落地，也将为所有新能源汽车用户带来更 ‘快人一步’ 的补能体验，推动行业高效补能生态的构建和落地。” 阿维塔科技董事长兼 CEO 谭本宏表示。

bp 中国总裁杨士旭表示：“与阿维塔科技的合作证明了 bp 致力于重塑商业模式和服务，引领全球能源转型趋势的决心。随着中国的电动汽车日趋增多，我们看到了在交通领域低碳化方向与中国合作伙伴合作可能发挥的巨大作用。” 此次与阿维塔科技合作，亦是 bp 在中国推进电动车充电基础设施战略的又一里程碑。

作为阿维塔旗下首款情感智能电动轿跑 SUV 车型，阿维塔 11 具备 “新架构、强计算、高压充电” 三大核心优势，将搭载宁德时代 CTP 三元锂电池包，可提供 680km 和 555km 两个续航版本（基于 CLTC 综合工况）。配合 750V 高压充电平台，阿维塔 11 最快可实现 “充电 10 分钟，续航 200km” 的高效补能体验。

与此同时，阿维塔还将加快与业内主流充电服务运营商的互联互通，包含补能服务在内的用户权益将在 8 月 8 日全球产品发布会上正式披露。践行多元开放的合作模式，阿维塔还将引入更多优质合作伙伴，赋能品牌发展，并全面构建包括整车开发、操作系统、功能应用、云端数据等在内的核心能力，打造极致产品。

未来，阿维塔科技还将基于大数据建立充电地图，基于用户偏好构建一键找桩、路径规划，以及星级评分等功能在内的数据化服务能力，为消费者打造更便捷自在、知你懂你的补能体验。