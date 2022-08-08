华人运通一体化高压压铸 (HPDC) 后座舱荣获第十届 Altair Enlighten Award 轻量化技术亚军。华人运通在其后座舱使用了免热处理材料和高压压铸，从而使后座舱减重高达 20%，实现轻量化，降低能耗，提高车辆续航里程。此外，HPDC 后座舱将后地板的 40 个部件集成到一个部件中，从而将制造时间缩短三分之一，大大提高了车身开发效率。一体化压铸技术的落地，充分展现了华人运通拥有汽车产业长期发展积淀的团队及扎实的体系、经验、知识和跨界创新的能力。华人运通在零部件的集成化设计、铸铝材料的性能制定、模具开发及产线落地、零部件的制造工艺、整车的验证等方面拥有强大的技术实力和资源整合能力。华人运通旗下高合汽车是目前中国最高端的新能源智能汽车之一，高合 HiPhi 正通过前瞻性的领先技术和资源整合实力，持续为用户提供 TECHLUXE 科技豪华出行体验。

冠军、亚军及荣誉奖完整获奖名单如下：

可持续产品

冠军：福特汽车公司，2022 F-150 Lightning — 2022 Ford F-150 Lighting 电池容量更大，可提供高达 580 马力的功率及 775 lb.-ft. 的转矩（F-150 系列中最大的转矩），同时还具有高科技前车身，甚至可在必要时为房屋供电。F-150 Lightning 由双内置电机提供动力，特定型号的里程可达 320 英里，采用全新的钢制车架，最高可支持 2,235 磅的有效载荷和高达 10,000 磅的牵引能力。

亚军：Lacks Enterprises，复合轮毂技术 — Lack Enterprises 的创新型减重复合轮毂技术在美国环境保护署 (EPA) 和美国国家公路交通安全管理局 (NHTSA) 联合发布的”2022-2025 年轻型汽车温室气体排放标准和企业平均燃油经济性 (CAFE) 标准的中期评估” 报告中获得了认可。这款已荣获专利的轮毂设计允许在同一轮毂骨架上采用多种饰面和设计，从而提升装饰差异化水平，同时节省成本并优化空气动力学和燃油效率。

可持续过程

冠军：Nemak，用于可持续制造和产品的回收材料 — Nemak 的熔化中心专为汽车行业生产铝硅合金。Nemak 每年可回收 25 亿个铝罐，为可持续制造作出了巨大贡献。凭借每年超过 40 万吨的回收能力，该工艺将原铝提取所需的能源减少了 95%，因此每年可减少 480 万吨二氧化碳排放。

亚军：ArcelorMittal，首次工业化大规模氢气直接还原铁试验（H2 DRI 试验）— ArcelorMittal 在 DRI 工厂中启动了首次大规模注氢绿色试验 ArcelorMittal 价值 100 亿美元的投资计划取得了里程碑式的进展，将推动面向汽车原始设备制造商的大规模绿色钢材供应。

可持续材料

冠军：福特汽车公司，100% 由用后回收 (PCR) 的海洋塑料 (PA6) 制成的线束夹 — 福特将 100% PCR 海洋塑料应用于汽车部件中，实现业内首次突破。这类部件的材料由工人从印度洋和阿拉伯海的塑料垃圾中收集，不但促进了海洋生物的健康生长，还减少了垃圾填埋场的垃圾处理量及能源消耗，并提供了就业机会。

亚军：Nucor Corporation，全球首批大规模生产的净零碳钢 Econiq™ — Nucor Corporation 实现了全球首次净零钢材的大规模生产，开创了在不改变车辆设计或排放等级的情况下实现减排的新方法。目前，Econiq 已向所有汽车企业开放供应，其回收成分占比非常高，是北美 领先的 大规模生产的净零钢材。

轻量化使能技术

冠军：Shiloh Industries、通用汽车，ShilohCore 声学贴片层压板 (APL) — 其噪音、振动和声振粗糙度 (NVH) 抑制性能与全层压汽车材料相当，但重量更小、排放更少且成本更低。荣获专利的 ShilohCore NVH 抑制性能可通过定制达到所需的温度范围和目标频率，同时保持车辆燃油效率并减少原材料使用。

亚军：华人运通， 一体化高压压铸 (HPDC) 后座舱 — 华人运通在其后座舱制造过程中加入了高压压铸和免热处理材料，从而减轻了高达 20% 的重量。HPDC 后座舱将后地板的 40 个部件集成到一个部件中，从而将制造和模具开发时间缩短了三分之一。

亚军：Bionic Mesh Design GmbH，仿生网格设计 — Bionic Mesh Design GmbH 为大规模铸造和锻造生产改进并重新定义了轻量化设计。这些轻量化设计是通过直接转换 CAD 模型中的拓扑结构并优化生产流程来实现的。与标准实体建模流程相比，仿生网格设计的设计时间减少了 90%，可帮助汽车 OEM 和供应商更快地将产品推向市场。

未来轻量化

冠军：麦克马斯特大学和 Nemak，新型轻量化汽车铝合金 NemAlloy™ — 一种全新的高强度铝压铸合金，无需热处理即可满足汽车结构部件的需求。Nemalloy™ 具有卓越的轻量化优势且无需热处理，是一种完全可回收的解决方案，可帮助企业改变生产方式，为实现净零排放开辟了新途径。

亚军：Adient，UltraThin 座椅 — Adient 制造了由舒适的热塑性弹性体面板制成的超薄增强型汽车座椅。UltraThin 的设计不仅节省了空间和重量，还节省了劳动力、组装时间以及材料和部件数量。

亚军：延锋，仪表盘和乘客安全气囊 (IP PAB) 集成 — IP PAB 集成可将滑槽与安全气囊模块外壳合二为一，从而降低成本，并在开发过程中产生协同效应。通过使用替代材料并将重量减少 23%，该系统可将产品的碳排放量减少 50%。

轻量化使能荣誉奖：AMC、csi entwicklungstechnik、DITF、BMW M，NaMiKo 生物基汽车中控台 — NaMiKo 项目团队以打造轻量化和零排放产品为目标，将可持续发展理念、系统性生命周期分析及轻量化设计相结合，使用”3D NFK” 纤维缠绕工艺及圆形” 智能纺织品” 和生物基天然纤维复合材料开发了汽车中控台。

模块轻量化

冠军：BASF、丰田和 L&L Products， 丰田坦途第二排座椅骨架 — 丰田坦途仅用 4 个复合材料部件便替换了座椅总成中的 60 多个冲压和焊接钢部件，从而大幅减轻了第二排座椅骨架的重量。与前几代钢制座椅骨架相比，这些生产变化实现了 20% 的重量减轻，节省了 20% 的成本。

亚军：Bocar Group，丰田坦途后车身 — 丰田坦途后车身 – Bocar 轻量化设计是首个视觉”A” 级外部结构压铸应用，每年可为每辆汽车减少 4.4kg（9.7 磅）的车重和 78.9kg（173.9 磅）的二氧化碳排放量，从而实现更可持续的交通出行。

“ 入围 2022 年 Enlighten Award 的组织及企业充分展示了汽车行业在创造更具可持续性的产品方面取得的巨大进步。” 汽车研究中心总裁兼首席执行官 Carla Bailo 表示，” 在过去十年，通过与 Altair 开展合作，我们得以在世界舞台上展示汽车行业为实现减重及可持续发展目标而开发出的最为独特且可靠的创新方法。”