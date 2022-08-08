近期，海尔施基因完成了数亿元 C 轮融资，由深创投领投，博远资本、和丰创投、鄞工创投和滨江开投跟投。此前，公司上一轮融资获产业投资方金阖资本独家投资。

本轮融资将主要用于公司新技术探索和产品开发。

海尔施基因成立于 2011 年 8 月，致力于成为最具特色的医学检验完整解决方案提供商。公司聚焦临床诊断、法庭科学两大业务领域，为各级医疗机构、疾控中心等提供覆盖分子诊断、免疫诊断、生化诊断的全面医学检验应用解决方案，及为公安系统、司法机构提供人类 DNA 个体识别、亲缘关系鉴定等完整技术解决方案。

成立 11 年，海尔施基因基于自主核心技术，推出了多款行业领先产品，填补了市场空白：

在临床检验领域，推出了全国首款十三种呼吸道病原体多重检测试剂盒（睿司倍）和全球首款以 E6/E7 致癌基因为检测位点的人乳头瘤 (HPV) 分型检测试剂盒，结合我司自主开发的 T400 Sanger 测序仪、CE2400 等仪器产品，助力呼吸道感染临床诊断和女性宫颈癌筛查。

在法庭科学领域，我们已成为国内主要的法庭科学 DNA 检测试剂供应商之一，2020 年独具特色的固态球状 DNA 案件检测试剂盒上市，提供检案新思路。

2021 年，海尔施基因全面布局分子诊断、生化诊断、免疫诊断，打造医学检验完整解决方案。

海尔施基因董事长兼 CEO 余丁先生表示：“首先非常感谢新老股东的认可和支持，陪伴着公司坚定地在 IVD 行业快速成长。公司持续深耕分子诊断多重核酸检测技术的开发和临床应用，进一步拓展产品与技术布局，在分子诊断、免疫发光、生化诊断等医学检验领域打造整体解决方案。”

深创投红土医疗基金总经理-周伊先生表示：“ 海尔施基因长期致力于自主开发创新的体外诊断技术，特别在多重核酸检测领域提供了多套整体解决方案。我们非常认可团队的创新能力、市场开拓经验及公司在产业战略上的布局，未来将持续支持公司和团队专注于产品和技术，并推动公司成为行业领军企业。”

金阖资本创始股东-郝必喜先生表示：“海尔施基因以自主创新为核心能力，拥有完整的 IVD 产品线布局，是行业中的高成长企业，我们非常看好公司的技术底蕴及发展思路，将持续利用基金产业生态优势赋能海尔施基因，助力企业成为更具行业知名度的民族品牌。”

博远资本创始合伙人-陶峰先生表示：“在 2020 年首次投资后，本轮博远资本继续追加，我们非常认可海尔施基因 ‘让社会更安全·让生活更健康’ 的理念和追求卓越的产品品质。海尔施基因在多重核酸检测领域有深厚的技术积累，期待公司团队在更多应用领域实现突破，愿与优秀的企业同行。”

和丰创投投资总监-郑润先生表示：“我们关注海尔施基因多年，公司深耕在体外诊断行业，并在精准医疗领域发挥其多重分子诊断技术的独特优势。我们相信本轮融资的成功，可以助力公司在智能制造领域加快培育，加快企业高质量发展。”

鄞工创投总经理-李帅先生表示：“海尔施基因基于自身平台在多联检解决方案上具有的独特优势，为临床医学和法庭科学公共安全领域等开发、提供高性能的诊断产品，我们十分看好海尔施基因成为该领域的领先企业。”

滨江开投总经理-方立平先生表示：“海尔施基因注重研发和技术创新，围绕核心技术不断扩展应用领域，我们很高兴能和海尔施基因合作，加快企业技术成果转化，我们对公司充满信心！”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。