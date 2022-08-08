保时捷和 Ponooc（Pon 的一部分）推出的电动自行车合资企业正在获得关注。合作伙伴宣布 Porsche eBike Performance GmbH 和 P2 eBike GmbH 开始营业。我们会在未来看到许多保时捷品牌电动自行车产品。

位于慕尼黑附近的保时捷电动自行车性能有限公司将开发整个电动自行车系统，包括电机、电池和用于连接的软件。然后，位于斯图加特的 P2 电动自行车将使用这些系统推出新一代保时捷电动自行车。然而，该公司还设想从 2025 年左右开始向第三方自行车制造商销售。

“我们看到保时捷在电动自行车领域的巨大潜力，” 保时捷股份公司执行董事会副主席 Lutz Meschke 说。在 2 月份宣布成立合资企业后， 该公司现在任命保时捷生活方式前首席执行官 Jan Becker 为保时捷电动自行车性能有限公司的董事长。他在 P2 eBike GmbH 的对手是 Moritz Failenschmid，他也是 Focus Bikes 的董事总经理。

Focus 只是 Ponooc 的一个品牌。他们的投资组合包括 Gazelle、Cervélo、Urban Arrow、Santa Cruz、Kalkhoff、Cannondale、Schwinn 和 CALOI。作为荷兰贸易和服务公司 Pon Holdings 的一部分，Pon 声称这些自行车品牌已在全球交付了 710,000 辆自行车，其中超过 60% 是电动自行车。

保时捷认为合资企业具有战略意义。Ponooc 通过添加微型移动知识来补充保时捷的专业知识，Fazua 也是如此。据报道，保时捷现在拥有 100% 的紧凑型电动自行车制造商。这些将补充 Porsche eBike Performance GmbH 的业务范围。保时捷预计未来将以他们的名义向全球电动自行车制造商分销这两个产品类别，新成立的合资企业将作为技术合作伙伴。因此，电动驱动系统将用于保时捷电动自行车以及其他品牌的产品中。这些是否是 Pon 品牌独有的，在这个阶段是开放的。

独立于合资企业，保时捷希望继续与 Rotwild 合作开发其现有的保时捷电动自行车。这家跑车制造商还拥有克罗地亚电动自行车品牌 Greyp 的多数股权。