搜狐公司公布了截至 2022 年 6 月 30 日未经审计的 2022 年第二季度财务报告。该公司总收入为 1.95 亿美元，较 2021 年同期下降 5%，较上季度增长 1%。

搜狐第二季度品牌广告收入为 2500 万美元，较 2021 年同期下降 32%，较上季度增长 5%；在线游戏收入为 1.57 亿美元，较 2021 年同期增长 4%，与上季度持平；归于搜狐公司的美国通用会计准则净利润为 900 万美元。2021 年同期净利润为 2200 万美元，上季度净利润为 300 万美元；归于搜狐公司的非美国通用会计准则净利润为 1200 万美元。2021 年同期净利润为 2500 万美元，上季度净利润为 900 万美元。

搜狐公司董事长兼首席执行官张朝阳博士评论道：“2022 年第二季度，新冠疫情和相关防控对全国范围内的经济活动产生一定影响。我们积极主动迎接挑战，不断优化产品和技术，探索新的商业化机会。本季度，我们的广告收入达到指导性预期上限，得益于在线游戏业务的稳健表现，集团盈利超出指导性预期。搜狐媒体和搜狐视频方面，我们持续生产和传播可靠的新闻和优质内容，巩固搜狐作为主流媒体平台的核心竞争力和公信力。依托搜狐产品矩阵的差异化优势，我们结合线上和线下的多场景活动，将直播拓展到更宽阔的科学领域。在线游戏表现稳健，收入符合预期。”

畅游方面，2022 年第二季度 PC 客户端游戏总计平均月度活跃用户数为 230 万，较去年同期增长 7%，较上季度增长 13%。季度总计活跃付费用户数为 100 万，较去年同期增长 15%，较上季度均增长 6%。活跃用户数和付费用户数的增长主要由于本季度怀旧天龙上线 WeGame 游戏平台带来的用户增长。

移动游戏方面，总计平均月度活跃用户数为 200 万，较去年同期增长 7%，较上季度下降 14%。同比增长主要来自近几季推出的游戏，包括小浣熊百将传和璀璨星途。环比下降主要来自璀璨星途的自然衰减。季度总计活跃付费用户数为 40 万，较去年同期下降 13%，较上季度下降 20%。同比下降主要由于包括天龙荣耀版和经典版天龙手游在内的老游戏的自然衰减。环比下降主要来自璀璨星途。