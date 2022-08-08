科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2022.08.01-2022.08.07）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

本次篇幅不长，并且依然是关注印度创投领域。

在经历了第二季度的低谷期后，印度创投领域的依然没有停止收紧的步伐。根据相关数据指出，上月期间，该领域的总体融资规模仅为 8.7 亿美元，创下了今年的月度新低。而作为对比，其 6 月份和 5 月份的的总融资规模分别为 30 亿美元以及 17 亿美元（三四月份分别为 39.7 和 26.5 亿美元）。

当然，如果我们把时间拨回到一年前，今年的这种震荡表现可能更为明显——根据笔者统计，去年 7 月份期间印度创投领域的融资规模更是达到了 42 亿美元以上——而这尚未包括以 376 亿美元估值获得 36 亿美元融资的 Flipkart，且仅靠 Swiggy 和 Ola 两家公司的融资就收获了超 9 亿美元规模。

再回到本次 7 月份的融资方面。值得一提的是，就融资数量而言，该月份共产生了 118 起融资事件（成长期和早期分别为 14 和 104 起）。而相应的，再次作为对比，其 4 月份和 2 月份的成长期以及早期初创公司的融资数量分别为 33 与 88 起，以及 41 与 99 起。

这里暂且不去讨论这种变化是否能够反映出投资机构希望通过更加小规模或者分散化的投资继续于此押注的心态，笔者相信，无论在接下来的阶段印度创投领域能否走出这一困境，它在后续所呈现出来的数据表现也都将会是一个足够有吸引力的筹码。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

DealCart 获得 450 万美元融资：DealCart 由 Haider Raza 和 Ammar Naveed 共同创立于 2022 年 3 月，是巴基斯坦的一家社区拼购平台，主要采取 “社交+团购” 的运营模式来进行拉新留存和获客转化，致力于让商家、消费者和平台都能从薄利多销中获益。此外，DealCart 还希望通过自身平台的宣传提高全民对本地商品的了解，帮助扩大当地品牌的知名度。

有消息称，由于此前消费市场上的有效供给不足等因素，导致巴基斯坦家庭里一半的收入要花在日常开销上，而且通货膨胀也是当地较为常见的经济现象。鉴于此，该平台希望能打造出便民化购物平台来服务社会，让人们有机会触及更多实惠的日用好物，从而降低生活成本、提高生活质量。

99 Group 获得 5200 万美元融资：99 Group 由 Darius Cheung、Conor McLaughlin、Yan Phun 和 Irvan Ariesdhana 共同创立于 2014 年，是一家总部位于新加坡的房地产信息服务平台，并在印尼的雅加达、泗水和万隆等地设有分公司。当前，其旗下的子网站囊括了 99.co、Rumah123.com、srx.com.sg 和 iproperty.com.sg。

99 Group 表示，作为在线房地产搜索引擎，它希望基于智能算法技术和房地产行业的专业知识来为用户提供房源信息和价格指导。在此过程中，该平台通过收取会员费和咨询费等获取收益。

印尼元宇宙食品科技初创公司 GREENS 获得 Pre-seed 轮融资：GREENS 由 Andi Sie 和 Geraldi Tjoa 共同创立，是印尼的一家食物科技平台，主要基于 Web3、区块链、人工智能和物联网等技术将线上与线下的渠道相结合来实现虚拟空间与现实世界的融合，进而为用户带来从农作物种子到餐桌上一道菜肴的独特体验。

有消息称，GREENS 计划于今年 10 月份在印尼的雅加达开设第一家实体门店，届时支持用户将平台上的虚拟菜肴兑换成真正的食物。此举将有效降低由于供应链冗长等因素造成的食物浪费和环境破坏，助力当地农业社会的可持续发展。

UNOAsia 获得 1100 万美元融资：UNOAsia 由 Manish Bhai 和 Kalidas Ghose 共同创立于 2020 年，是总部位于新加坡的一家金融服务科技平台，愿景是通过技术手段和数字化服务来促进整个东南亚社会的普惠金融发展。

而菲律宾数字银行 UNO Digital Bank 隶属于 UNOAsia 旗下，是一家数字金融服务解决方案供应商，旨在满足菲律宾消费者关于存款、借贷、线上交易和投资等需求的同时，也推动当地金融行业的数字化转型。目前，它已获得菲律宾中央银行颁布的数字银行金融许可证。

Singtel 向其风投部门注资 1 亿美元：据介绍，Singtel 本身就是一家有关信息科技产品和服务的提供商和运营商，它多年来积累的资源可以作为科创企业发展壮大的催化剂，而 Innov8 是由 Singtel 全资控股的风投基金，拥有包含项目审核、尽职调查、资金管理及退出手段等环节的一整套投资流程。

据悉，Innov8 专注于扶持 5G、人工智能、数字经济、可持续发展和网络安全等新兴领域的科技型初创公司，且常采取 “常青基金” 的模式，也就是将投资组合中获得的回报再次用于新的投资活动中。迄今为止，它已为 95 家以上初创企业提供过资金，并已有约 35 起的投资成功退出案例。

出海时刻｜Gobi Partners 曹嘉泰：关于东南亚，关于巴基斯坦，关于一家先驱风投机构的连接使命与责任：7 月 25 日晚，动点出海有幸邀请到中国首家进入东南亚地区的本土创投机构、并且也是首批在北亚、南亚和东盟地区开展业务的风投机构 Gobi Partners 做客《出海时刻》。在 Gobi Partners 创始合伙人曹嘉泰（Thomas G. Tsao）先生与动点科技创始人兼首席执行官卢刚博士的深刻交流下，我们也由此从这家海外先驱投资机构的视野中见证以东南亚和巴基斯坦为代表的新兴市场地区这些年来都经历了怎样的发展变迁。

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