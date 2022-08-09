BMW i3 现在已成为历史。几天前，宝马交付了该公司第一辆电动汽车的最后 18 辆。在生产了约 250,000 辆 BMW i3 之后，该公司于 6 月底在莱比锡停止了电动先锋的生产。

最后的 18 辆车都在慕尼黑的 BMW Welt 出炉，是电镀金金属漆的 i3 车。“BMW Welt 一直是相遇和创新的地方。因此，给冲动的 BMW i3 以闪亮而庄重的送别方式迎接它的最终交付是非常合适的，” 这家汽车制造商写道。

虽然这款拥有独特碳纤维车身的 4 米长电动汽车正在停产且无需更换，但宝马已经找到了 i3 车型名称的直接后续产品。自 5 月中旬以来——当 i3 仍在莱比锡运行时——BMW i3 eDrive 35L 已在中国沈阳新的 Lydia 工厂下线。然而，基于 BMW 3 系的电动轿车与欧洲 i3 虽然名称相似，但没有任何共同之处。

自 2013 年推出以来，BMW i3 已在 74 个国家/地区销售。随着 2018 年第二次电池更新至 42.2 千瓦时，i3 的注册数量稳步增加。在德国，这款拥有 9 年历史的车型在 2021 年仍有 12,178 辆新注册，在电动汽车中排名第 10，领先于欧宝 Corsa-e、奥迪 e-tron 和现代 Ioniq 5 等车型。2022 年，该系列据这家德国汽车制造商称，其突破了 250,000 辆大关，使其成为世界上最成功的高端紧凑型电动汽车之一。

i3 的过早结束是在莱比锡工厂重组以开始生产新一代 Mini Countryman 的背景下进行的。基于宝马的 FAAR 前轮驱动架构，新款 EV 将于 2023 年在莱比锡推出。据报道， 2025 年将是 Mini 最后一次推出带有内燃机型号的新车型。之后，只有纯电动车型才会跟进，因此到 2030 年，Mini 将成为纯电动品牌。

然而，宝马似乎仍然不确定——新车型，或德国汽车制造商称之为下一代汽车的 Neue Klasse ，将包括一款新的 3 系车型，但其形式或驱动类型仍然还有待揭晓。有人可能会说，很高兴看到 BMW i3 的一些开拓精神早日回归。