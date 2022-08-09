近日，央视新闻携手华为举办 “2022 华为智能协作新品发布会”，发布了业界首款搭载 HarmonyOS 的华为新一代办公宝 HUAWEI IdeaHub S2 系列。

引领全场景智能会议和系统安全等级

依托智能协作领域在专业音视频通信与协作的 30 年技术沉淀，真正做到了从采集、编码、传输、解码、显示全流程均具备 4K 能力，确保视频会议纤毫毕现，还原细节，畅享 4K 专业视频会议。同时华为云会议、华为云 WeLink、腾讯会议 Rooms、飞书会议室等业界主流云会议 APP 都能在华为 IdeaHub S2 系列上直接使用，无需额外购置 OPS 电脑，经济又省心。

华为的分布式会议新模式，实现小屏会议大屏开。在使用手机或电脑开会时，可将会议无缝流转至华为 IdeaHub S2 上。

华为 IdeaHub S2 商用系统通过 CC EAL5+最高安全等级认证，做到 “云、管、端、芯” 全链路防护，接口权限防控、敏感信息拿不到、访问记录可追溯。

引领分布式智慧办公和海量应用生态

华为 IdeaHub S2 系列全新的 P2P（peer to peer）投屏技术，只需打开 WiFi 功能按钮，一键直投。智绘妙笔 2.0 将书写时延做到业界最低 16ms，让书写与显示同频同帧，书写如挥墨纸上。华为 IdeaHub S2 智慧多窗功能可让多个应用分屏并行处理，实现一屏多用，边看边写让工作更高效。3000 多款应用适配了华为 IdeaHub S2 的平行视界功能，支持导航模式，分屏显示，让视界更大。同时华为 IdeaHub S2 将会议、白板、投屏、UI、管理和企业定制 6 大类开放能力，开放给合作伙伴，让伙伴应用快速集成。

华为新一代办公宝 HUAWEI IdeaHub S2 引领数字化办公的同时，华为也在加速智慧教育、家庭互动等场景融合。本次，华为同时发布了会议平板系列 HUAWEI IdeaHub B2、教育平板系列 HUAWEI IdeaHub Board 2，旨在打造跨界的用户体验和产品融合，为全场景智慧带来深远的变革和意义。